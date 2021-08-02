В Уфе хотят провести митинг, связанный с уголовным делом о «чёрных риэлторах»

В распоряжении редакции есть копия постановления Советского районного суда Уфы от 14 июля текущего года. Судя по нему, следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления следкома Руслан Султанов обосновал свой отказ тем, что «в настоящий момент достаточных данных о причинении Нине Ткаченко материального ущерба для того, чтобы признать её потерпевшей по данному уголовному делу не имеется». Следователь настаивает, что Нина Михайловна официально не является стороной договора, а 250 тысяч рублей она перечислила не подследственным, а женщине, которая проходит по делу «черных риэлторов» свидетельницей. Он также уточнил, что «необходимость допроса Ткаченко в качестве свидетеля по делу определяется следователем самостоятельно».