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Прокуратура потребовала от ПСК-6 перестать использовать территорию школы в Уфе

22 июля 2021, 15:41
Фото: Mkset.ru
Прокуратура Башкирии потребовала от строительной компании ПСК-6 перестать незаконно использовать территорию одной из уфимских школ. Рабочие складировали там стройматериалы и поставили вагончики, в которых жили.

Школа № 61 расположена рядом со стройкой высотки ПСК-6 и домом № 5 на улице Конституции, жители которого протестуют против строительства многоэтажки компании, сообщает «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на активистку Аллу Яковлеву.

Она рассказала, что ранее протестующие уфимцы обращались в прокуратуру с жалобой на то, что под строительство выделена небольшая площадь. Из-за этого рабочие складывают стройматериалы и установили вагончики-бытовки прямо на территории школы, а также используют ее в качестве проезда.

Надзорное ведомство в ответе на жалобу сообщило, что договор между администрацией школы и компанией на использование территории не заключался. Материалы проверки направили в Росреестр. Там рассмотрят вопрос о привлечении застройщика к административной ответственности.

Напомним, компания ПСК-6 начала строительство 27-этажного дома в «квартале ада», как его называют местные жители. Жильцы близлежащих домов выступили против возведения высотки, которая занимает их придомовую территорию. Они борются с застройщиком уже несколько месяцев. Они устраивали различные пикеты. Протестующие несколько дней подряд приходили в правительство, чтобы встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым, но пообщаться с руководителем им так и не удалось. Жилстройнадзор Башкирии начал проверку мэрии Уфы из-за стройки высотки. Жители дома №5 уже во второй раз объявили голодовку. 15 июля состоялось судебное заседание по делу о застройке

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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