Прокуратура потребовала от ПСК-6 перестать использовать территорию школы в Уфе

Напомним, компания ПСК-6 начала строительство 27-этажного дома в «квартале ада», как его называют местные жители. Жильцы близлежащих домов выступили против возведения высотки, которая занимает их придомовую территорию. Они борются с застройщиком уже несколько месяцев. Они устраивали различные пикеты. Протестующие несколько дней подряд приходили в правительство, чтобы встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым, но пообщаться с руководителем им так и не удалось. Жилстройнадзор Башкирии начал проверку мэрии Уфы из-за стройки высотки. Жители дома №5 уже во второй раз объявили голодовку. 15 июля состоялось судебное заседание по делу о застройке