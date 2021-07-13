В Уфе жители «квартала ада» начали обещанную голодовку

Тогда, по словам Аллы Яковлевой мэр Уфы Сергей Греков, зная, что жители ждут его у главного входа, вышел через черный ход. – Неужели вы считаете, что таким образом сможете убежать от ответственности? Жители считают, что Сергей Николаевич избегает встречи с жителями и лоббирует интересы строительного бизнеса, – писала тогда общественница в социальных сетях.