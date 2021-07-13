В Уфе жители «квартала ада» начали обещанную голодовку

Общественница Алла Яковлева рассказала Mkset, что женщины расположились во дворе злополучного строящегося дома и развесили белье на веревках, также как на одной из недавних акций у уфимской администрации, которую инициативная группа провела 22 июня.
Тогда, по словам Аллы Яковлевой мэр Уфы Сергей Греков, зная, что жители ждут его у главного входа, вышел через черный ход. – Неужели вы считаете, что таким образом сможете убежать от ответственности? Жители считают, что Сергей Николаевич избегает встречи с жителями и лоббирует интересы строительного бизнеса, – писала тогда общественница в социальных сетях.
Все участницы голодовки – женщины в возрасте. Вчера они заявили о намерении устроить новую голодовку в знак протеста против строительства 27-этажки во дворе их дома компанией ПСК-6, принадлежащей депутату Горсовета столицы Башкирии Андрею Носкову.
Также вчера Алла Яковлева сообщала, что протестующие подали соответствующую заявление в администрацию главы республики, но пока ответа не получили.
Mkset следит за развитием событий.