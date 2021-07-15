В Уфе состоялось судебное заседание по делу о застройке на Конституции 5

— Как обычно, предоставили только те документы, которые выгодны застройщику. Они что, думают мы забыли об истребовании каких документов заявляли? Я считаю, что изворотливость, хитрость и беспринципность администрации Уфы не являются их должностными обязанностями, но по поведению их представителей, именно этим администрация и занимается, — заявила Яковлева.