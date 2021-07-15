В Уфе состоялось судебное заседание по делу о застройке на Конституции 5

В Уфе состоялось судебное заседание по делу о застройке на Конституции 5
В Уфе состоялось судебное заседание по делу о застройке на Конституции 5
Вчера, 12:03ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Зульфия Гайсина/vk.com
По мнению активистки Аллы Яковлевой, администрация города предоставила только те документы, которые выгодны застройщику.

Сегодня, 15 июля состоялось судебное заседание по спору жителей Конституции 5 с застройщиком Группы компаний «ПСК-6». Об этом сообщила активистка Алла Яковлева на своей личной странице.

Она заявила, что городская администрация не предоставила те документы, которые жители хотели изъявить на заседание.

— Как обычно, предоставили только те документы, которые выгодны застройщику. Они что, думают мы забыли об истребовании каких документов заявляли? Я считаю, что изворотливость, хитрость и беспринципность администрации Уфы не являются их должностными обязанностями, но по поведению их представителей, именно этим администрация и занимается, — заявила Яковлева.

Правозащитница Зульфия Гайсина, которая оказала помощь активистке в решении данного спора, сообщила, что следующее заседание состоится через две недели. За это время им необходимо найти специалистов, которые смогут провести экспертизу, а предмет наложения границ земельных участков. Однако все не так просто как кажется на первый взгляд.

— Редко эксперты дают своё согласие на производство экспертизы, которая с очевидностью по итогу окажется в интересах «слабой» стороны в деле по спорам с представителями крупного бизнеса, а тем более с застройщиками, — прокомментировала Гайсина.

Также, как сообщается, голодовка жителей дома продолжается. Напомним, что она началась 13 июля. Таким образом инициативная группа из пяти женщин отказалась от еды, расположившись во дворе дома, а также развесила белье на веревках во доре злополучного дома. Подобным образом они выразили знак протеста против строительства 27-этажки во дворе их дома компанией ПСК-6, принадлежащей депутату Горсовета столицы Башкирии Андрею Носкову.

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