Мэр Уфы бросил трубку в разговоре с жителями «квартала ада»

Глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин уже приезжал к инициативной группе, объявившей голодовку ,и рекомендовал прекратить протест, связав его с пандемией.
А мэр города Сергей Греков к голодающим не приезжал. Инициативная группа, в попытках продолжить общение с властями, позвонила Сергею Грекову. На телефонный звонок он ответил, но сообщил, что разговаривать ему сейчас неудобно и предложил собеседнице приехать в администрацию. Однако жительница предложения не оценила, потому что была там уже не единожды с одинаковым результатом, а точнее и вовсе без него.
Общественница Алла Яковлева, которая помогает уфимцам в судебных тяжбах, считает, что Сергей Греков стоит на стороне застройщика. 6 июля в Орджоникидзевском районном суде Уфы прошло заседание по иску жителей Конституции №5 о восстановлении их прав на земельный участок на котором строятся высотки. После него Алла Яковлева горячо высказалась у себя в соцсетях.
Позиции представителя администрации города о том, что жители не вправе требовать восстановить их права, мы не удивлены, особенно после того как Сергей Греков отказался общаться с жителями. Мы с жителями считаем, что Сергей Греков стоит на стороне застройщика, так как имеет от этого личный интерес. Как не было в Уфе хозяйственного руководителя, так его и нет.Алла Яковлева