Мэр Уфы бросил трубку в разговоре с жителями «квартала ада»

Позиции представителя администрации города о том, что жители не вправе требовать восстановить их права, мы не удивлены, особенно после того как Сергей Греков отказался общаться с жителями. Мы с жителями считаем, что Сергей Греков стоит на стороне застройщика, так как имеет от этого личный интерес. Как не было в Уфе хозяйственного руководителя, так его и нет.Алла Яковлева