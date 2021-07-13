Мэр Уфы бросил трубку в разговоре с жителями «квартала ада»

Мэр Уфы бросил трубку в разговоре с жителями «квартала ада»
Мэр Уфы бросил трубку в разговоре с жителями «квартала ада»
Вчера, 14:46ГородИрина ДеревянчукФото: скриншот
Сергей Греков предложил инициативной группе приехать в администрацию, где жители уже неоднократно и безуспешно пытались застать его.

Глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин уже приезжал к инициативной группе, объявившей голодовку ,и рекомендовал прекратить протест, связав его с пандемией.

А мэр города Сергей Греков к голодающим не приезжал. Инициативная группа, в попытках продолжить общение с властями, позвонила Сергею Грекову. На телефонный звонок он ответил, но сообщил, что разговаривать ему сейчас неудобно и предложил собеседнице приехать в администрацию. Однако жительница предложения не оценила, потому что была там уже не единожды с одинаковым результатом, а точнее и вовсе без него.

Видео:Алла Яковлева

Общественница Алла Яковлева, которая помогает уфимцам в судебных тяжбах, считает, что Сергей Греков стоит на стороне застройщика. 6 июля в Орджоникидзевском районном суде Уфы прошло заседание по иску жителей Конституции №5 о восстановлении их прав на земельный участок на котором строятся высотки. После него Алла Яковлева горячо высказалась у себя в соцсетях.

Позиции представителя администрации города о том, что жители не вправе требовать восстановить их права, мы не удивлены, особенно после того как Сергей Греков отказался общаться с жителями. Мы с жителями считаем, что Сергей Греков стоит на стороне застройщика, так как имеет от этого личный интерес. Как не было в Уфе хозяйственного руководителя, так его и нет.Алла Яковлева

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