Генеральным директором «Газпром Нефтехим Салават» назначен Айрат Каримов

Айрат Каримов родился в городе Лениногорск (Татарстан) в 1968 году. В1992 окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М.Губкина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». С 1994 по 2006 год работал генеральным директором ООО «Микасс-Пластикс». С 2006 по 2007 - директор ООО «Салаватинвест», 2007–2009 - директор по общим вопросам и корпоративной безопасности ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2009 по 2010 - директор по организационному развитию и управлению персоналом ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2010–2011 - заместитель генерального директора по общим вопросам и корпоративной безопасности ОАО «Газпром нефтехим Салават», 2011–2013 - заместитель генерального директора по нефтепереработке ОАО «Газпром нефтехим Салават», 2013–2014 - исполнительный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават», 2014—2016 — исполнительный директор ООО "Газпром переработка".