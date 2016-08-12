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Генеральным директором «Газпром Нефтехим Салават» назначен Айрат Каримов

12 августа 2016, 17:22
Такое решение принято на внечередном собрании акционеров.

Генеральным директором ОАО «Газпром нефтехим Салават» назначен Айрат Каримов, занимавший с 2014 года должность исполнительного директора ООО «Газпром переработка», сообщает пресс-служба компании.

Решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа предприятия — УК ООО «Газпром переработка» и назначении нового гендиректора принято на внеочередном собрании акционеров 10 августа. Договор с Айратом Каримовым заключен на 5 лет.

Айрат Каримов родился в городе Лениногорск (Татарстан) в 1968 году. В1992 окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М.Губкина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». С 1994 по 2006 год работал генеральным директором ООО «Микасс-Пластикс». С 2006 по 2007 - директор ООО «Салаватинвест», 2007–2009 - директор по общим вопросам и корпоративной безопасности ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2009 по 2010 - директор по организационному развитию и управлению персоналом ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2010–2011 - заместитель генерального директора по общим вопросам и корпоративной безопасности ОАО «Газпром нефтехим Салават», 2011–2013 - заместитель генерального директора по нефтепереработке ОАО «Газпром нефтехим Салават», 2013–2014 - исполнительный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават», 2014—2016 — исполнительный директор ООО "Газпром переработка".

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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