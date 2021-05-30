Пожар на мусорной свалке под Уфой тушили четыре дня

В те же дни были зафиксированы пожары на мусорном полигоне в Урман-Башкадакском сельском поселении Ишимбайского района и на несанкционированной свалке в Стерлитамакском районе. Также с 17 по 23 мая было зафиксировано 19 лесных пожаров. В девяти районах республики ввели запрет на посещение лесов и въезд в них на автомобилях с 15 мая по 4 июня текущего года.