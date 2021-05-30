Пожар на мусорной свалке под Уфой тушили четыре дня

Пожар на мусорном полигоне в поселке Новые Черкассы окончательно ликвидирован сегодня утром, 30 мая. Об этом сообщает Ufa1 со ссылкой на МЧС РБ.
Напомним, пожар на полигоне нерадиоактивных твердых коммунальных отходов начался 26 мая, площадь возгорания составила 300 кв. метров. Открытые очаги горения были ликвидированы в тот же день, но тление мусора продолжилось. Позднее из-за этого по Уфе распространился химический запах.
Согласно замерам, 26 мая в районе ГДК концентрация пыли превысила норму в 4,4 раза, на улице Гафури было обнаружено превышение фенола — 1,4 от предельно допустимых значений. Превышения других вредных веществ обнаружены не были.
В те же дни были зафиксированы пожары на мусорном полигоне в Урман-Башкадакском сельском поселении Ишимбайского района и на несанкционированной свалке в Стерлитамакском районе. Также с 17 по 23 мая было зафиксировано 19 лесных пожаров. В девяти районах республики ввели запрет на посещение лесов и въезд в них на автомобилях с 15 мая по 4 июня текущего года.