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Posted 19 мая 2021, 13:15

Published 19 мая 2021, 13:15

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В России принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

В России принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

19 мая 2021, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Речь идет о поправках, которые установят ежемесячные пособия для беременным, вставшим на учет на ранних сроках, для детей 8-17 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно.

В третьем, окончательном чтении принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Так, одна из поправок касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе.

Другая поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума.

Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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