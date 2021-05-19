В России принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

Речь идет о поправках, которые установят ежемесячные пособия для беременным, вставшим на учет на ранних сроках, для детей 8-17 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно.

В третьем, окончательном чтении принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Так, одна из поправок касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Другая поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками. Материалы по теме В России выплаты беременным на раннем сроке составят в среднем 6300 рублей В Башкирии через суд добились ежемесячных выплат для детей-инвалидов Совет Федерации поддержал идею выплаты пенсионерам пособий для защиты от коронавируса