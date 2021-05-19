В России принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

Posted 19 мая 2021, 13:15
Published 19 мая 2021, 13:15
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
В третьем, окончательном чтении принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Так, одна из поправок касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе.
Другая поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума.
Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками.