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Posted 12 мая 2021, 08:57

Published 12 мая 2021, 08:57

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В России выплаты беременным на раннем сроке составят в среднем 6300 рублей

В России выплаты беременным на раннем сроке составят в среднем 6300 рублей

12 мая 2021, 08:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

Выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, с 1 июля 2021 года составят в среднем 6300 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Михаил Мишустин уточнил, что поправки в законы, необходимые для обеспечения реализации этого пункта послания президента России, уже внесены.

Глава правительства напомнил, что больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка:

— Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5600 рублей.

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