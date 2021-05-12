В России выплаты беременным на раннем сроке составят в среднем 6300 рублей

— Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5600 рублей.