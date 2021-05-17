Совет Федерации поддержал идею выплаты пенсионерам пособий для защиты от коронавируса

Posted 17 мая 2021, 08:14
Published 17 мая 2021, 08:14
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею выплаты пенсионерам единовременного пособия для покупки средств индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщают «Известия».
Валерий Рязанский отметил, что средства индивидуальной защиты требуются постоянно, поэтому инициативу нужно поддержать. Также он выразил мнение, что маски и перчатки следует выдать при вакцинации от коронавируса — «например, из расчета на полгода-год».
Ранее эту инициативу предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он подчеркнул, что в целях недопущения злоупотреблений пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью другого механизма, который позволит расходовать средства только на установленные цели.
12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. Он отметил, что в условиях пандемии поддержку получили семьи, в которых суммарно растут более 28 млн детей.