mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2021, 08:14

Published 17 мая 2021, 08:14

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Совет Федерации поддержал идею выплаты пенсионерам пособий для защиты от коронавируса

Совет Федерации поддержал идею выплаты пенсионерам пособий для защиты от коронавируса

17 мая 2021, 08:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Выплаты предположительно будут предназначены на покупку средств индивидуальной защиты.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею выплаты пенсионерам единовременного пособия для покупки средств индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Валерий Рязанский отметил, что средства индивидуальной защиты требуются постоянно, поэтому инициативу нужно поддержать. Также он выразил мнение, что маски и перчатки следует выдать при вакцинации от коронавируса — «например, из расчета на полгода-год».

Ранее эту инициативу предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он подчеркнул, что в целях недопущения злоупотреблений пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью другого механизма, который позволит расходовать средства только на установленные цели.

12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. Он отметил, что в условиях пандемии поддержку получили семьи, в которых суммарно растут более 28 млн детей.

Материалы по теме
Некоторым россиянам, которые переедут в деревню, выплатят по 1 млн рублейДегтярев озвучил размер выплат пострадавшим от весеннего паводка в Хабаровском краеВ Башкирии через суд добились ежемесячных выплат для детей-инвалидов
#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика