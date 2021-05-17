В новом учебном году под Уфой откроется современная школа на 825 мест

По словам строителей, большая часть работ по прокладке наружных инженерных сетей уже выполнена, завершаются работы по кровле здания и установке системы отопления. На сегодняшний день строители осуществляют внутреннюю отделку помещений, занимаются монтажом фасада здания и прокладкой внутренних инженерных сетей. Объект также будет доступен для маломобильных групп населения. В здании будут установлены три грузопассажирских лифта, оборудованы места общего пользования, зоны безопасности и пандусы.