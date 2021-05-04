В Уфе завели уголовное дело за мошенничество в 4,6 млн рублей при строительстве школы

Posted 4 мая 2021, 06:17
Published 4 мая 2021, 06:17
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Установлено, что весной 2018 года Управление капитального строительства Уфы заключило госконтракт с ООО «Башгражданстрой» на выполнение работ в строящейся школе. Заказчик оплатил строительство полностью, а некоторые работы — по завышенной стоимости. При этом подрядчик не исполнил условия договора.
Несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора, ГКУ «Управление капитального строительства РБ» оплачены невыполненные и несоответствующие проектной документации работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В результате действий чиновников причинен ущерб свыше 4,6 миллиона рублей. Прокуратура направила материалы в следственный орган. Следком возбудил уголовные дела по факту халатности и мошенничества.
Отметим, что в 2018 году Управление капитального строительства возглавлял Рамзиль Кучарбаев. В феврале ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело связано с очистными сооружения в Кумертау. По версии следствия, в 2017 году Рамзиль Кучарбаев подписал акт о завершении их строительства, однако объект не был готов к эксплуатации. Ущерб оценили в 95 миллионов рублей. В настоящее время чиновник находится под домашним арестом.