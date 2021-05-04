В Уфе завели уголовное дело за мошенничество в 4,6 млн рублей при строительстве школы

Отметим, что в 2018 году Управление капитального строительства возглавлял Рамзиль Кучарбаев. В феврале ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело связано с очистными сооружения в Кумертау. По версии следствия, в 2017 году Рамзиль Кучарбаев подписал акт о завершении их строительства, однако объект не был готов к эксплуатации. Ущерб оценили в 95 миллионов рублей. В настоящее время чиновник находится под домашним арестом.