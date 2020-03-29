Завещание из прошлого: о чем попросил власти Башкирии эксперт, проверявший «Химпром»

В эти дни, когда жители Башкирии озадачены поиском медицинских масок, антисептиков и пополнением продовольственных запасов на пороге карантина, исполняется 30 лет фенольно-диоксиновым событиям в Уфе. Фраза о том, что без понимания прошлого нет настоящего, в наши дни, пожалуй, актуальна как никогда.

О подготовке этого материала мы задумались около месяца назад, когда страна еще только погружалась в коронавирусную эпопею. Потом пандемия затмила всё, и мы уже было отказались от намерения заниматься этой темой. Если бы не доктор химических наук, профессор Марс Сафаров, как никто другой знающий тему диоксинов.

Он предложил для публикации уникальный документ из своего богатого архива — письмо тех лет, которое содержит целый ряд неизвестных ранее фактов — например, о серии аварий, пожаров и взрывов, после которых произошел массовый выброс вредных веществ, выпавших на Уфу.

Поясним тем, кто не помнит, о чем речь: весной 1990 года в систему питьевого водоснабжения Уфы попала часть из 90 тонн разлившегося на территории ПО «Химпром» фенола. В результате водопроводная вода из Южного водозабора стала непригодной для питья и хозяйственно-бытовых нужд. Это чрезвычайное событие затронуло 600 тысяч уфимцев. Возмущенные горожане провели тогда четыре многотысячных митинга, предупредительную забастовку. Апофеозом протестных акций стала «живая цепь» из 45 тысяч уфимцев, выстроившаяся через весь город от здания правительства до «Химпрома». Всё это принудило власти СССР принять Постановление № 556 «О первоочередных мерах по охране окружающей среды в городах Уфе и Благовещенске Башкирской АССР», которое, впрочем, так и осталось, по сути, профанацией.

Со временем история о диоксинах стала забываться. Но руины «Химпрома», закрывшегося почти 17 лет назад, никуда не делись и продолжают отравлять природу и людей.

У автора публикуемого нами письма была трудная судьба. Кандидат химических наук, заслуженный деятель науки и техники БАССР Эдуард Александрович Круглов возглавлял Башкирский республиканский экологический центр (БРЭЦ), созданный вскоре после фенольной катастрофы. Это научное учреждение, на создание которого в те годы были изысканы около 2 млн долларов, должно было стать надежным форпостом, защищающим горожан от диоксиновой опасности. Однако этого не случилось.

— Поскольку центр был создан на бюджетные средства, его сотрудникам запретили проводить исследования по хоздоговорам, сделав их полностью зависимыми в финансовом плане от властей. По эой причине нет ничего удивительного, что тревожные показатели замалчивались. Я общался с сотрудниками той лаборатории. Они сожалели в кулуарах, что должны молчать о результатах замеров, поскольку им нужно содержать свои семьи, — вспоминает Марс Сафаров. — В течение многих лет Эдуард Александрович был вынужден о ситуации с диоксинами в Башкортостане говорить «эзоповым» языком. Он даже нашел удобную и обтекаемую формулировку: «В Башкортостане с диоксинами ситуация такая же как и у всех высокоразвитых странах». Услышав это, люди меньше думали о диоксинах, а больше гордились тем, что, хоть в чем-то принадлежат к «высокоразвитым».

За годы существования БРЭЦ выполнил более 6-ти тысяч анализов на диоксины, проник во все тайны диоксинового отравления окружающей среды Башкортостана. Но информация так и оставалась в архивах. В итоге лабораторию закрыли в 2012 году под предлогом того, что в ней нет необходимости, поскольку, по данным самой же лаборатории, «в Уфе нет диоксинов».

Такое положение дел и чувство вины за скрываемые от широкой общественности данные очень тяготили Эдуарда Александровича. В 1998 году он все-таки опубликовал данные о том, что уровень диоксинов в Уфе был существенно превышен. Чуть позже, в 2006 году, он написал и данное письмо, адресованное ключевым инстанциям, в надежде, что ситуацию еще можно изменить к лучшему. Письмо имеет № 01/109 от 16 августа 2006 года.

Премьер-Министру Правительства РБ

Рафаэлю Ибрагимовичу Байдавлетову

Копии:

Министру Природных ресурсов РБ

Фаухутдинову А.А.,

Начальнику главного управления МЧС России по РБ

Магадееву М.Ш.,

Министру Финансов РБ

Гаскарову А.Р.,

Министру здравоохранения РБ

Шамигулову Ф.Б.,

Министру экономического развития

и промышленности РБ

Пустовгарову Ю.Л.,

Главе администрации г. Уфы

Качкаеву П.Р.

Уважаемый Рафаэль Ибрагимович!

На территории Республики Башкортостан за последние 25 лет произошло несколько крупных техногенных аварий (катастроф) со значительными человеческими жертвами и материальными потерями. Наиболее значительные из них: взрыв в цехе газоразделения уфимского завода «Синтезспирт», взрыв в цехе фасовки каучука на Стерлитамакском заводе СК, взрыв на трубопроводе вблизи поселка Улу-Теляк, взрыв на установке окисления ИПБ на заводе «Синтезспирт», прорыв плотины Тирлянского водохранилища и многие другие с несколько меньшими людскими и материальными потерями.

Особое место среди техногенных аварий в Республике Башкортостан занимают аварии на уфимском ПО «Химпром». Длительное, более 30 лет, производство пестицидов хлорфенольного ряда и других хлорорганических продуктов характеризовалось спешкой при освоении новых технологических процессов, систематическими грубыми нарушениями производственной и технологической дисциплины.

Это привело, во-первых, к образованию в реакционных массах и отходах производств значительного количества полихлорированных дибензопарадиоксинов и дибензофуранов («диоксинов») и хлорбифенилов. Во-вторых, к накоплению в шламонакопителях БОС значительного количества (до 530 тысяч тонн) шламов с большим (до 200 тысяч нг/кг) содержанием диоксинов и несанкционированному захоронению отходов вне территории завода. В-третьих, из-за нарушения техники безопасности за это время произошло три крупных пожара и взрыва в производственных цехах с выбросом в атмосферу города нескольких тонн реакционных масс, содержащих значительное количество диоксинов, которые выпали на территории города Уфы.

Тем не менее это все осталось бы неизвестным, если бы не авария в апреле 1990 года, когда с территории ПО «Химпром» произошел выброс нескольких тонн фенола в реку Уфу, а затем в систему водоснабжения южной части города. Это оставило без питьевой воды свыше 600 тысяч человек, что послужила толчком к изучению проблемы диоксинов во всех ее аспектах.

За последние 25-30 лет научно-исследовательские организации провели значительную работу по изучению распространения диоксинов на территории Республики Башкортостан и г. Уфы, в частности влияние их на здоровье человека. Основную роль в этих работах сыграл БРЭЦ.

Были разработаны мероприятия по снижению эмиссии диоксинов и даны рекомендации по этой проблеме правительству Республики Башкортостан.

Было показано, что у значительной части бывших работников ПО «Химпром» и жителей близлежащих территорий (10-20 тысяч человек), содержание диоксинов в крови которых в десятки раз, в отдельных случаях в сотни раз (100-1000 пг/г липидов) превышают фоновые уровни (10-20 пг/г), что существенно повлияло на их здоровье, здоровье их потомства и изменило некоторые демографические показатели (повышенная смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, инверсия полов новорожденных, увеличение доли хронических заболеваний и уродств у новорожденных, повышение перинатальной смертности и др.).

Экспериментально определено (на примере жителей города), что период полувыведения диоксинов из организма человека составляет 7-15 лет. Это указывает на длительное (25 лет и больше лет) последействие диоксинов, попавших в организм человека, на его здоровье.

Показано, что происходит накопление диоксинов в крови с возрастом у всего населения северной части г. Уфы, что говорит о постоянной эмиссии диоксинов в этой части города с ПО «Химпром».

Эти исследования позволили показать, что в зоне риска от воздействия диоксинов находится свыше 200 тысяч человек.

Из выше приведенных данных видно, что эколого-эпидемиологическая обстановка, связанная с воздействием диоксинов на население г. Уфы не улучшается.

Сегодня, несмотря на то, что завод два года не работает, почва и грязь со стен помещений цехов ветром в виде пыли постоянно переносится на территорию г. Уфы и постоянно попадает в пищевые продукты, а через дыхательные органы непосредственно в кровь населения г. Уфы.

Особую тревогу и опасения вызывают территория ПО «Химпром» и близлежащие территории. На объектах промплощадки ПО «Химпрома» БРЭЦ осуществил более 1000 анализов и пришел к следующим выводам. Поверхность всех зданий, как внутренних, так и внешних, покрыта адсорбированным слоем диоксинов, содержание которых колеблется от 100 до 5000 нг/кг. Содержание диоксинов в соскобах со стен даже заводской столовой составляет 250 нг/кг (!!!).

Почва территории предприятия содержит от 500 до 200 000 нг/кг. Высочайшую опасность представляют шламонакопители биологических очистных сооружений — содержание диоксинов в них доходит до 200 000 нг/кг. Пороговое содержание диоксинов на промплощадках — 1000 нг/кг (нормы ЕС).

Большую опасность представляет территория, расположенная между ПО «Химпром» и рекой Шугуровкой. Здесь в 60-70 годы находилась несанкционированная свалка отходов ПО «Химпром», на которой производилось захоронение отходов, содержащих диоксины. На этой территории есть места, где содержание диоксинов в почве доходит до 150-200 000 нг/кг. В малых озерках на этой территории в биообъектах содержание диоксинов составляет 150-500 нг/г липидов. В иле на берегу р. Шугуровки содержание диоксинов доходит до 500 нг/кг. Вдоль реки расположены сады жителей города, которые берут воду для полива садов из этой реки. На рисунке представлен план ПО «Химпром» с прилегающими к нему территориями с указанием содержания диоксинов в местах отбора проб.

Диоксины с территории ПО «Химпром» и прилегающих к заводу территорий переносятся на территорию города и его окрестности различными путями. Механическим путем: смывы с автотранспорта, выходящего с территории завода тогда, когда он уже не работал, составляют 200 нг/кг. Значительное количество диоксинов в почве вдоль Бирского тракта прослеживается до города Благовещенска.

С атмосферной пылью. В пыли, уносимой с ПО «Химпром», содержание диоксинов доходит до 20 пг/м3 и выше. Таким образом, человек, находящийся весь рабочий день на территории завода, только через легкие получает до 500 пг диоксинов, что в пять раз больше дневной нормы (1 пг/кг веса). На одежде он выносит с завода до 1000 пг, а на обуви — до 10 000 пг и выше. Это значит, что сегодня на территории завода можно находиться только в респираторе и защитном комбинезоне.

Другой путь распространения диоксинов — биологический. Вся рыба в реке Агидели и в реке Уфа в районе г. Уфы содержит значительные количества диоксинов. Наибольшее значение содержания диоксинов у рыбы, выловленной в районе сброса очищенных стоков ПО «Химпром», оно доходит до 400-500 нг/г липидов, что в 5-6 раз выше ПДК. Содержание диоксинов в жире грызунов, отловленных на территории завода, доходит до 200 пг/г.

В природных условиях диоксины очень медленно, но разрушаются. По данным из различных источников период полуразложения их составляет не менее 20-25 лет. А это значит, что эмиссия диоксинов с территории заводов, если не принять мер, будет происходить еще, по крайней мере, 100 лет. Таким образом, если перечисленные в начале данного письма техногенные аварии сегодня не оказывают непосредственного влияния на здоровье населения города, то аварии на ПО «Химпром» оказывают и будут оказывать еще длительное время. Следует отметить, что в случае прохождения через территорию бывшего ПО «Химпром» атмосферной бури (вихря, шквальных ветров) значительное количество (десятки тонн) поверхностной грязи с территории завода, особенно с шламонакопителей, где содержится громадное количество диоксинов, будет выброшена как на территорию г. Уфы, так и на близлежащие населенные пункты и сельхозугодия. Этот вариант может стать катастрофой с труднопредсказуемыми последствиями.

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что исполнительные органы как федерального, так и республиканского уровня уделяют недостаточное внимание решению вышеперечисленных проблем.

По нашему мнению необходимо срочно разработать программу по решению всего комплекса диоксиновой проблемы и приступить к ее решению».

Несмотря на сильный ажиотаж вокруг новой коронавирусной инфекции, нет сомнений, что рано или поздно ученые с ней справятся. И тогда о себе вновь напомнят иные проблемы, которые вовсе никуда не денутся. И зловещий источающий ядовитые диоксины «Химпром» — в их числе.

По подсчетам Эдуарда Круглова, каждый уфимец в среднем в год получает 1 пикограмм диоксинов в свой организм. В 1990 году по данным американского ученого Арнольда Шехтера уровень содержания диоксинов в крови у среднего уфимца составлял 12 пикограмм/грамм липидов крови. В 1998 году Эдуард Круглов зафиксировал уже 23 пг/г липидов. К 2020 году прибавим еще 30 пг и получится, что уфимец сегодня начинен уже 53 пг диоксинов на грамм липидов крови.

— Время идет незаметно: еще через 30 лет уровень диоксинов в крови уфимцев составит 80-90 пг/г. Это уже будет сопоставимо с тем уровнем, который имели работники ПО «Химпром» (180 пг/г по данным Арнольда Шехтера, проводившего в 1990 году исследования в Уфе). А смертность при этом от онкозаболеваний будет в несколько раз выше, чем в соседних городах-миллионниках. Это уже невозможно будет скрыть: к нам станут съезжаться, как в былые времена, мировые информационные агентства, из Москвы приедет очередная правительственная комиссия и даже срочно примут очередное «спасительное» постановление, — высказал свое мнение профессор Марс Сафаров.

Письмо Эдуарда Круглова написано пронзительно откровенно и понятно. Свой гражданский долг и долг ученого он выполнил. А вот как отнесутся к предостережениям Круглова уфимцы — это вопрос.

— Пока проблемой санации промплощадки ПО «Химпром» занимается несколько девушек-чиновниц из мэрии, которым поручено за 25 миллионов рублей с участием «могучей» фирмы из 25 человек («Размах-ГП» из Санкт-Петербурга, его род деятельности — подготовка площадок под строительство) решить все проблемы, — констатирует профессор Сафаров. — Между тем, необходимы десятки миллиардов федеральных средств и эпохальные по масштабам санационные работы под обязательным контролем науки.