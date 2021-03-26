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Татарский певец Фирдус Тямаев подаст в суд из-за срыва концерта в Башкирии

26 марта 2021, 08:17
Фото: Фирдус Тямаев/ВКонтакте
Татарский певец и баянист Фирдус Тямаев готовит исковое заявление в суд на тех, кто причастен к срыву концерта в селе Киргиз-Мияки в Башкирии, который должен был состояться 22 и 23 марта. Однако выступление не состоялось из-за отключения электроэнергии в Доме культуры.

Артист решил привлечь виновных в срыве концерта в Башкирии к ответственности, заявил он в соцсетях. Совместно с юристом Ильнаром Гирфановым Тямаев начинает подготовку документов для подачи в суд.

К такому решению меня побудило то, что во всей этой ситуации пострадали зрители, люди, которые ждали этот концерт долгое время. А своих зрителей я обижать никому не позволю!!! пояснил Фирдус Тямаев.

Напомним, концерты были запланированы на 22 и 23 марта в селе Киргиз-Мияки. Билеты были распроданы, но за час до выступления Тямаеву сообщили, что электричество в сельском Доме культуры отключено из-за потопа в подвале. По данным артиста, никакой аварии там не было. Фирдус Тямаев связывает срыв концерта со своей позицией относительно шихана Куштау. Он также заявил, что в Башкирии в последнее время сложно организовывать концерты.

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