Татарский певец Фирдус Тямаев подаст в суд из-за срыва концерта в Башкирии

Напомним, концерты были запланированы на 22 и 23 марта в селе Киргиз-Мияки. Билеты были распроданы, но за час до выступления Тямаеву сообщили, что электричество в сельском Доме культуры отключено из-за потопа в подвале. По данным артиста, никакой аварии там не было. Фирдус Тямаев связывает срыв концерта со своей позицией относительно шихана Куштау. Он также заявил, что в Башкирии в последнее время сложно организовывать концерты.