Татарский певец Фирдус Тямаев подаст в суд из-за срыва концерта в Башкирии

Артист решил привлечь виновных в срыве концерта в Башкирии к ответственности, заявил он в соцсетях. Совместно с юристом Ильнаром Гирфановым Тямаев начинает подготовку документов для подачи в суд.
К такому решению меня побудило то, что во всей этой ситуации пострадали зрители, люди, которые ждали этот концерт долгое время. А своих зрителей я обижать никому не позволю!!! пояснил Фирдус Тямаев.
Напомним, концерты были запланированы на 22 и 23 марта в селе Киргиз-Мияки. Билеты были распроданы, но за час до выступления Тямаеву сообщили, что электричество в сельском Доме культуры отключено из-за потопа в подвале. По данным артиста, никакой аварии там не было. Фирдус Тямаев связывает срыв концерта со своей позицией относительно шихана Куштау. Он также заявил, что в Башкирии в последнее время сложно организовывать концерты.