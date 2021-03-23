Когда снимут ограничения по коронавирусу в Башкирии

Posted 23 марта 2021, 06:36
Published 23 марта 2021, 06:36
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
С начала года количество заражений коронавирусом в России снизилась почти втрое: с 27039 до 9699 случаев. Ещё в конце января президент России Владимир Путин допустил возможность постепенного снятия ограничений, однако призвал делать это аккуратно. В марте, на встрече с общественностью, глава государства вернулся к этой теме, призвав при рассмотрении вопроса о снятии ограничений руководствоваться мнением специалистов. Ещё в начале пандемии регионам было дано право самостоятельно определять характер мер борьбы с инфекцией, исходя из эпидемиологической ситуации и особенностей территории.
Сегодня известно, какие регионы постепенно снимают или ослабляют ковидные ограничения. Среди них Удмуртия, Чечня, Калмыкия, Коми, Москва, Ленинградская область и др. В списке субъектов, в которых вводятся послабления, есть и Башкирия. За 3 месяца заболеваемость в республике снизилась со 170 до 117 случаев в сутки, что даёт повод надеяться на скорое возвращение к привычной жизни. В конце января власти республики сообщили о постепенном ослаблении режима повышенной готовности, а в марте глава Башкортостана Радий Хабиров уверенно заявил, что «инфекция отступает», чему способствует начавшаяся вакцинация и рост числа тех, кто приобрёл иммунитет, что даёт повод надеяться, что в обозримом будущем ограничения, связанные с коронавирусом, в Башкирии будут сняты.
Антиковидные меры в республике начали отменять ещё в январе. К обычному режиму работы вернулись медучреждения, ранее перепрофилированные под ковидные госпитали: городская больница № 10, РКБ имени Куватова в Уфе, закрылись ковид-госпитали в Октябрьском и Салавате. Вновь выявленных пациентов с COVID-19 принимают инфекционные больницы в Уфе и Стерлитамаке. Впрочем, при необходимости ситуацию могут отыграть назад: если эпидобстановка ухудшится, необходимое количество коек обещают развернуть за сутки-двое.
В феврале в Башкирии отменили перчаточный режим при посещении банков, магазинов, торговых центров и МФЦ, чиновникам разрешили проводить совещания «вживую», а студентам – посещать занятия. Власти поэтапно увеличивали допустимый размер заполняемости учреждений культуры, спортивных мероприятий. С марта им разрешено принимать посетителей без ограничений, однако главным условием стопроцентной наполняемости театров, кинозалов, дворцов культуры и спортивных объектов является обязательное ношение масок, обработка помещений, соблюдение необходимых санитарных мер.
Когда окончательно снимут ограничения для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, пока неясно. При каждом объявлении новых новым мер послабления режима, самоизоляция для них продлевается. Пока установлен срок- 25 марта. С большой долей вероятности он будет продлён вновь, на этом настаивают специалисты регионального минздрава и управления Роспотребнадзора. Чтобы инфекция не проникла в регион, в аэропорту Уфы выборочно начинают проверять прибывающих на COVID-19.
Регионы, в которых заболеваемость идёт на спад, снимают ограничения по мере возможности. Пример в этом показывает столица: предприятия, рестораны, кафе, работают здесь в обычном режиме, вернулась к привычным условиям работы примерно половина городских больниц, которые ранее были перепрофилированы под инфекционные госпитали, а пожилые люди больше не обязаны соблюдать режим обязательной самоизоляции, хотя власти всё же рекомендуют им по возможности оставаться дома. Между тем, социальные карты и льготные проездные пожилых москвичей разблокированы, что даёт им право действовать по своему усмотрению. Ранее, столичные власти отменили обязательный перевод 30% сотрудников предприятий на удалёнку, разрешили заведениям общепита работать в ночное время.
По примеру Москвы режим обязательной самоизоляции для пожилых переведён в рекомендательный в Калмыкии, Республике Коми, частично в Костромской области и др. В Челябинской области он действует до 21 марта и не будет продлён. Власти Удмуртии отменили обязательный масочный режим, но тем, у кого нет антител к коронавирусу, снимать маски не рекомендуется. Аналогичное решение приняли власти Чечни, также снявшие ограничения по передвижению через границы субъекта. Примерно в половине регионов страны сняты ограничения на работу заведений общепита. Дальше всех в снятии ограничительных мер пошли власти Кузбасса: еще в феврале здесь объявили о реорганизации оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Специалисты в целом оптимистичны в прогнозах, говоря о стабилизации ситуации и возлагая надежды на вакцинацию. Значит ли это, что ограничения вскоре повсеместно снимут? Роспотребнадзор продлил их до конца 2021 года. Принятые ведомством санитарно-эпидемиологические правила предусматривают:
Ведомство не планирует вводить коронавирусные ограничения на федеральном уровне, решения об их ужесточении или ослаблении по необходимости будут принимать регионы.
Правила, которые требуется соблюдать гражданам, просты: мыть руки, пользоваться антисептиками, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 м. Строгих ограничений для лиц старше 65 лет, за исключением рекомендации соблюдать осторожность, быть внимательными к своему здоровью, нет, при необходимости ограничительные меры могут устанавливать регионы.
Ограничения в работе организаций и предприятий зависят от специфики их сферы. Большинство государственных и муниципальных учреждений продолжат работу в закрытом режиме, приём граждан будет ограничен, а оказание государственных услуг будет осуществляться в онлайн-режиме. Впрочем, есть правила, которые должны соблюдать все:
Кроме того, могут ограничиваться массовые мероприятия, вводиться удалёнка для сотрудников и дистанционное обучение для школьников и студентов.
Пассажиры общественного транспорта, включая авиапассажиров, во время следования по маршруту обязаны быть в масках, за этим должны следить водители, кондукторы и другой обслуживающий персонал. Салон транспортного средства, все поверхности, необходимо регулярно дезинфицировать.
Срок выполнения теста ПЦР не должен превышать 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Результаты теста граждане могут узнать в личном кабинете на сайте госуслуг. Теперь, чтобы закрыть больничный пациентам, перенёсшим коронавирус, достаточно одного отрицательного результата ПЦР-теста, а не двух, как это было ранее.