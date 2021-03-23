Когда снимут ограничения по коронавирусу в Башкирии

По примеру Москвы режим обязательной самоизоляции для пожилых переведён в рекомендательный в Калмыкии, Республике Коми, частично в Костромской области и др. В Челябинской области он действует до 21 марта и не будет продлён. Власти Удмуртии отменили обязательный масочный режим, но тем, у кого нет антител к коронавирусу, снимать маски не рекомендуется. Аналогичное решение приняли власти Чечни, также снявшие ограничения по передвижению через границы субъекта. Примерно в половине регионов страны сняты ограничения на работу заведений общепита. Дальше всех в снятии ограничительных мер пошли власти Кузбасса: еще в феврале здесь объявили о реорганизации оперштаба по борьбе с коронавирусом.