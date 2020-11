«Медуза» заявила, что ковидная статистика в Башкирии рекордно занижена

Накануне, 17 ноября, интернет-издание «Медуза» опубликовало большой аналитический текст, посвященный ситуации с коронавирусом и пневмонией в Башкирии. В подготовке данного текста приняли участие журналисты портала Mkset.

Как следует из текста, поводом для публикации послужило появившееся ранее в соцсетях заявление заместителя главного редактора издания «Холод» Михаила Зеленского о том, что Башкирия продемонстрировала рекордную разницу между числом зарегистрированных смертей от ковида и избыточной смертностью. Его поддержал в этом мнении бывший советник Росстата, демограф Алексей Ракша, по мнению которого реальная смертность от ковида в Башкирии превышает 3700 человек — 80% от избыточной смертности в 4668 человек за время пандемии (еще 20% могут приходиться на другие причины). Далее «Медуза» подробно рассказала о событиях из коронавирусной новостной ленты Башкирии. При этом были использованы многие тексты портала Mkset о таких проблемах, как весенняя вспышка коронавируса и пневмонии в РКБ имени Куватова, спешная выписка пациентов из ковидных госпиталей, заражение ковидом и пневмонией пациентов, проходящих плановое лечение в стационарах, и другие.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter