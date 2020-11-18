«Медуза» заявила, что ковидная статистика в Башкирии рекордно занижена

Его поддержал в этом мнении бывший советник Росстата, демограф Алексей Ракша, по мнению которого реальная смертность от ковида в Башкирии превышает 3700 человек — 80% от избыточной смертности в 4668 человек за время пандемии (еще 20% могут приходиться на другие причины).