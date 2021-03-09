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Posted 9 марта 2021, 14:00

Published 9 марта 2021, 14:00

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии фельдшер спасла трех детей из задымленного дома и потушила пожар

9 марта 2021, 14:00
Сюжет
Дети
Сегодня, 9 марта, в жилом доме в деревне Константиновка Кармаскалинского района произошло возгорание, сообщает республиканское МЧС. Пожар был потушен до прибытия спецслужбы.

На момент пожара в доме находились трое маленьких детей, ещё двое были в школе. Мама, уходя из дома, закрыла дверь на замок. Как раз в этот момент в соседний дом шла детская медсестра Анастасия Шапошникова, которая и заметила дым, а также сигнал сработавшего извещателя. Возле окон стояли испуганные дети. Анастасия побежала к двери, однако увидев, что она закрыта, кинулась к окну. Через него женщина вытащила двух детей, а после пролезла в дом, где увидела маленького мальчика, одетого в одну футболку. Она накинула на него одежду и тоже вытащила на улицу. После медик вернулась в дом и залила водой место пожара.

МЧС ходатайствует о награждении Анастасии Шапошниковой.

Напомним, ранее пожарные извещатели спасли жизни семьей из трех человек в селе Старобалтачево. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях.

#Происшествия#Новости#Башкирия#Пожар#Дети#Спасение людей
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