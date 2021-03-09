В Башкирии фельдшер спасла трех детей из задымленного дома и потушила пожар

На момент пожара в доме находились трое маленьких детей, ещё двое были в школе. Мама, уходя из дома, закрыла дверь на замок. Как раз в этот момент в соседний дом шла детская медсестра Анастасия Шапошникова, которая и заметила дым, а также сигнал сработавшего извещателя. Возле окон стояли испуганные дети. Анастасия побежала к двери, однако увидев, что она закрыта, кинулась к окну. Через него женщина вытащила двух детей, а после пролезла в дом, где увидела маленького мальчика, одетого в одну футболку. Она накинула на него одежду и тоже вытащила на улицу. После медик вернулась в дом и залила водой место пожара.