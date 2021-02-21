Глава Башкирии рассказал о спасении семьи от пожара

Вчера ночью одном из домов села Старобалтачево Балтачевского района произошел пожар. Благодаря пожарному извещателю владельцу дома Азату Султанову, его супруге и дочери удалось спастись.
Очень быстро среагировали, не дали огню захватить весь дом. Страшно подумать, чем бы все могло закончиться, не будь у них извещателя, пишет Хабиров.
Он также напомнил о пользе извещателя. В настоящее время в республике установлено более 280 тысяч приборов. Благодаря им, по словам Радия Хабирова, спасено 516 местных жителей, из которых - 260 дети. Те, кто нуждается в извещателях, получают их бесплатно.
Напомним, ранее Хабиров отчитал на оперативном совещании главу Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова за количество пожаров в республике. Он также предложил ведомству помощь в решении проблемы.