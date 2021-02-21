mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии рассказал о спасении семьи от пожара

21 февраля 2021, 07:30
Фото: со страницы Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях рассказал историю спасения целой семьи от пожара благодаря пожарным извещателям.

Вчера ночью одном из домов села Старобалтачево Балтачевского района произошел пожар. Благодаря пожарному извещателю владельцу дома Азату Султанову, его супруге и дочери удалось спастись.

Очень быстро среагировали, не дали огню захватить весь дом. Страшно подумать, чем бы все могло закончиться, не будь у них извещателя, пишет Хабиров.

Он также напомнил о пользе извещателя. В настоящее время в республике установлено более 280 тысяч приборов. Благодаря им, по словам Радия Хабирова, спасено 516 местных жителей, из которых - 260 дети. Те, кто нуждается в извещателях, получают их бесплатно.

Напомним, ранее Хабиров отчитал на оперативном совещании главу Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова за количество пожаров в республике. Он также предложил ведомству помощь в решении проблемы.

Материалы по теме
«Горите пачками». Глава Башкирии отчитал главу Госкомитета по ЧС за пожарыВ Башкирии пожар унес жизни двух человекВ Башкирии пожар унес жизнь пожилого мужчины
#Новости#Башкирия#Пожар#Анна Кононова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48