Глава Башкирии рассказал о спасении семьи от пожара

Он также напомнил о пользе извещателя. В настоящее время в республике установлено более 280 тысяч приборов. Благодаря им, по словам Радия Хабирова, спасено 516 местных жителей, из которых - 260 дети. Те, кто нуждается в извещателях, получают их бесплатно.