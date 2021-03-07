Новая волна коронавируса ожидается после летних отпусков

Posted 7 марта 2021, 18:40
Published 7 марта 2021, 18:40
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
Европа уже переживает новую волну коронавируса, жители России ведут себя все более беспечно, считая, что худшее позади. В частности, за сутки в мире выявлено около 446 тыс. новых больных коронавирусом. В числе лидеров по заболевшим снова оказалась Италия и Греция.
При том, что в России небольшими темпами все-таки двигается вакцинация, объемов вакцины пока недостаточно, чтобы остановить пандемию в пределах страны. Параллельно с этим глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова уверена, что России угрожает третья волна коронавируса. Единственный способ этого избежать — привить не менее 25% жителей страны до наступления лета.
Эксперты считают, что в России за вакцинацию активно не агитируют, но при этом постепенно закрываются ковид-госпитали, а перепрофилированные больницы возвращаются на прежние «рельсы». Также очевидно, что новая волна еще тяжелее ударит по российской экономике, и не исключено, что радоваться победе над чумой 21 века еще слишком рано.
Стоит отметить, что смертность в Башкирии от коронавируса в минувшем феврале стала самой большой с начала пандемии — 88 человек. Напомним, по данным Росстата в 2020 году Башкирии умерло 59844 человек, что на 10649 человек (+21,6%) больше, чем в 2019 году. Официально от коронавируса больше всего скончалось в декабре — 61 человек, при этом в этом месяце умерли 6275 человек, что на 2224 человек (+54,9%) больше, чем в декабре прошлого года.