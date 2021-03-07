Новая волна коронавируса ожидается после летних отпусков

Стоит отметить, что смертность в Башкирии от коронавируса в минувшем феврале стала самой большой с начала пандемии — 88 человек. Напомним, по данным Росстата в 2020 году Башкирии умерло 59844 человек, что на 10649 человек (+21,6%) больше, чем в 2019 году. Официально от коронавируса больше всего скончалось в декабре — 61 человек, при этом в этом месяце умерли 6275 человек, что на 2224 человек (+54,9%) больше, чем в декабре прошлого года.