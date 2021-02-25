Эксперт дал оценку прогнозу ВОЗ о сроках окончания пандемии коронавируса

Эксперт дал оценку прогнозу ВОЗ о сроках окончания пандемии коронавируса

25 февраля , 19:30ОбществоФото: pxhere.com
В эфире одной из радиостанций вирусолог Павел Волчков прокомментировал прогноз специалистов всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сроках завершения пандемии COVID-19.

В организации полагают, что пандемия завершится в начале 2022 года, как считает вирусолог, их прогноз является довольно точным. К этому периоду будут фиксироваться только ряде государств еще сохраняется режим карантин, многие люди еще не переболели и не получали вакцину от ковида, пояснил он.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной ВОЗ Ханс Клюге сделал заявление, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022-го года. При этом он отметил, что вирус не покинет человеческую популяцию, но к указанной в прогнозе дате потребности в ограничениях не будет. Клюге также добавил, что это только прогноз, и сейчас никто не может точно прогнозировать, как будет развиваться ситуация, сообщает Infox.

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