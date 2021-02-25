Эксперт дал оценку прогнозу ВОЗ о сроках окончания пандемии коронавируса

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной ВОЗ Ханс Клюге сделал заявление, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022-го года. При этом он отметил, что вирус не покинет человеческую популяцию, но к указанной в прогнозе дате потребности в ограничениях не будет. Клюге также добавил, что это только прогноз, и сейчас никто не может точно прогнозировать, как будет развиваться ситуация, сообщает Infox.