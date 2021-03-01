Сотрудникам скорой помощи трех больниц в Башкирии повысили выплаты

Как сообщает Республиканский профсоюз, повышение выплат коснулось 150 сотрудников скорой помощи. При этом доплаты они будут получать в течение трех лет. Председатель профсоюза Рауль Халфин сообщил, что пока не удалось достигнуть соглашения с руководством Ермекеевской и Красноусольской районных больниц. Однако в медучреждения были повторно направлены предписания. В случае, если не начнется диалог, профсоюз намерен подать документы о нарушения трудового законодательства в надзорные органы.