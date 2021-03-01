mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2021, 12:41

Published 1 марта 2021, 12:41

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Сотрудникам скорой помощи трех больниц в Башкирии повысили выплаты

1 марта 2021, 12:41
В Благовещенской, Мишкинской и Стерлибашевской районных больницах Башкирии повысили доплату за работу в ночное время до 50% сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщает Республиканский профсоюз работников здравоохранения.

Ещё в январе профсоюз инициировал процесс повышения доплат за ночные дежурства сотрудников СМП. В настоящее время в 10 из 13 больницах предусмотрены такие выплаты.

Как сообщает Республиканский профсоюз, повышение выплат коснулось 150 сотрудников скорой помощи. При этом доплаты они будут получать в течение трех лет. Председатель профсоюза Рауль Халфин сообщил, что пока не удалось достигнуть соглашения с руководством Ермекеевской и Красноусольской районных больниц. Однако в медучреждения были повторно направлены предписания. В случае, если не начнется диалог, профсоюз намерен подать документы о нарушения трудового законодательства в надзорные органы.

Напомним, ранее доплаты водителям скорой помощ за работу в ночные смены до 50% ввели в Ишимбайской ЦРБ.

#Общество#Новости#Башкирия#Скорая помощь#Выплаты#Профсоюзы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика