В Башкирии за 2020 год на 4,5% выросло производство пищевых продуктов

По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, пандемия негативно сказалась на экономике региона и правительство делало все, чтобы поддержать бизнес в этот период. Тем не менее индекс промпроизводства в республике составил 98% относительно 2019 года (в среднем по России этот показатель — 97,1%).