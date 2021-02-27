mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2021, 09:33

Published 27 февраля 2021, 09:33

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии за 2020 год на 4,5% выросло производство пищевых продуктов

В Башкирии за 2020 год на 4,5% выросло производство пищевых продуктов

27 февраля 2021, 09:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Производство
При общем падении промышленного производства в республике некоторые показатели все же показали незначительный рост.

В 2020 году в Башкирии выросло производство пищевых продуктов на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, пандемия негативно сказалась на экономике региона и правительство делало все, чтобы поддержать бизнес в этот период. Тем не менее индекс промпроизводства в республике составил 98% относительно 2019 года (в среднем по России этот показатель — 97,1%).

Антикризисные меры позволили в некоторых направлениях все-таки добиться наращивания мощностей — в частности, по производству пищевых продуктов. По информации министерства сельского хозяйства РБ, общий рост производства пищевых продуктов в республике произошел в результате увеличения производства масла растительного (на 18,2%), сыров (на 14,6%), мороженого (на 7%), мясных полуфабрикатов (на 26%).

Напомним, что в 2019 году промышленное производство в Башкирии выросло на 4,2% по сравнению с 2018 годом, при этом производство пищевых продуктов сократилось на 2,2%.

— Позитивная динамика также продемонстрирована в водоснабжении и водоотведении, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — 112,3%, — добавил Андрей Назаров.

Материалы по теме
Объём несырьевого неэнергетического экспорта Башкирии составил 912 миллионов долларовПремьер-министр Башкирии пообещал разработать новые механизмы по поддержке экспорта
#Андрей Королев#Экономика#Новости#Производство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика