В Башкирии за 2020 год на 4,5% выросло производство пищевых продуктов

Posted 27 февраля 2021, 09:33
Published 27 февраля 2021, 09:33
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
В 2020 году в Башкирии выросло производство пищевых продуктов на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, пандемия негативно сказалась на экономике региона и правительство делало все, чтобы поддержать бизнес в этот период. Тем не менее индекс промпроизводства в республике составил 98% относительно 2019 года (в среднем по России этот показатель — 97,1%).
Антикризисные меры позволили в некоторых направлениях все-таки добиться наращивания мощностей — в частности, по производству пищевых продуктов. По информации министерства сельского хозяйства РБ, общий рост производства пищевых продуктов в республике произошел в результате увеличения производства масла растительного (на 18,2%), сыров (на 14,6%), мороженого (на 7%), мясных полуфабрикатов (на 26%).
Напомним, что в 2019 году промышленное производство в Башкирии выросло на 4,2% по сравнению с 2018 годом, при этом производство пищевых продуктов сократилось на 2,2%.
— Позитивная динамика также продемонстрирована в водоснабжении и водоотведении, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — 112,3%, — добавил Андрей Назаров.