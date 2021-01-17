Единовременные выплаты на детей в России не подлежат списанию за долги

Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 8 лет. Выплата начисляется автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет. Еще раз заявление нужно подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.