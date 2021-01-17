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Единовременные выплаты на детей в России не подлежат списанию за долги

17 января 2021, 18:59
Выплата начисляется автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет.

ЦБ РФ указал банкам на недопустимость списания за долги единовременных выплат на детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное письмо регулятора.

Банк России отмечает, что по информации Федеральной службы судебных приставов на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается.

Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 8 лет. Выплата начисляется автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет. Еще раз заявление нужно подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.

Выплату получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. В Минфине сообщали, что выплаты предварительно потребуют 73,5 млрд руб. из резервного фонда правительства и коснутся 14,7 млн детей.

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#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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