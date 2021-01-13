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Posted 13 января 2021, 13:36

Published 13 января 2021, 13:36

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Госдуме предложили выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от Covid-19

В Госдуме предложили выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от Covid-19

13 января 2021, 13:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Проект закона направили на рассмотрение правительства

Депутаты направили на рассмотрение правительства законопроект, распространяющий право на получение страховой пенсии по потере кормильца на семьи медицинских работников, которые погибли от заболеваний, приобретенных в ходе профессиональной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сергея Миронова, инициатива направлена в первую очередь на медиков, непосредственно борющихся с пандемией COVID-19

— Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным.

Депутат также сослался на данные Минздрава, согласно которым по состоянию на середину декабря 395 медицинских работников были признаны умершими от новой коронавирусной инфекции.

— Согласно данным, которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше. В любом случае смертность врачей от COVID-19 в нашей стране является аномально высокой по мировым меркам. Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией.

Напомним, 6 мая 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях врачам, среднему и младшему медперсоналу, непосредственно работающим с пациентами, у которых выявлен коронавирус. В случае смерти медработника выплата составит примерно 2,7 млн руб., при получении инвалидности из-за перенесенного коронавируса — от 680 тыс. до 2 млн руб., при временной потере трудоспособности (без наступления инвалидности) — 68 тыс. руб.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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