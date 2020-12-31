Владимир Путин поручил решить вопрос с продлением выплат на ЖКХ без заявлений

Добавим, что каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Ранее субсидии на оплату ЖКУ выдавались гражданам на шесть месяцев — для продления выплаты на следующие полгода необходимо было заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость. Из‑за распространения коронавируса ограничение в сроках было снято, выплата продлевалась автоматически. Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ правительство упростило в июле и затем продлило беззаявительный порядок получения субсидий в октябре.