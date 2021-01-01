Коронный номер. Скандалы вокруг ковида не помешали Башкирии остаться на хорошем счету

Мы, как врачи с опытом, почувствовали, что происходит что-то ненормальное, тем более на фоне информации о коронавирусе. Мы говорили об этом, однако на тот момент был принят иной подход к диагностике Covid-19. В каждую историю болезни вложены так называемые чек-листы — по сути, это опросники, там есть вопросы, посещали ли пациенты за последние 2-3 недели в определенные страны, которые представляли опасность, выезжали ли за пределы Башкирии, общались ли с людьми, приехавшими из-за границы и т. д. У подавляющего большинства ответы были отрицательные, соответственно, у них анализ на коронавирус не брали. Таким образом, зная, что во всем мире развивается пандемия, у нас в РКБ (не исключаю и себя из числа причастных к происшедшему) допустили вспышку инфекции, такой комментарий Римма Камалова дала нашему изданию в апреле.