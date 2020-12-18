В Уфе по решению суда закрыли опасный частный детский сад

Posted 18 декабря 2020, 08:45
Published 18 декабря 2020, 08:45
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
Известно, что частный детский сад «Гусенок» располагался в трехэтажном коттедже. Здание не соответствовало нормам пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, руководство не разработало план эвакуации.
Прокуратура обратился в суд с требованием запретить деятельность детского сада до того момента, пока все нарушения не будут исправлены. Требование удовлетворено полностью.