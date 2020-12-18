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Posted 18 декабря 2020, 08:45

Published 18 декабря 2020, 08:45

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Уфе по решению суда закрыли опасный частный детский сад

18 декабря 2020, 08:45
В Уфе Октябрьский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и закрыл частный детский сад, расположенный в селе Нагаево. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Известно, что частный детский сад «Гусенок» располагался в трехэтажном коттедже. Здание не соответствовало нормам пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, руководство не разработало план эвакуации.

Прокуратура обратился в суд с требованием запретить деятельность детского сада до того момента, пока все нарушения не будут исправлены. Требование удовлетворено полностью.

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#Карина Мамаева#Общество#Новости
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