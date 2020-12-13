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В России пенсионерам решили повысить единовременные выплаты

13 декабря 2020, 09:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Министерство труда уже направило соответствующее письмо в Пенсионный фонд России

Минтруд предложил повысить российским пенсионерам единовременные денежные выплаты и направил соответствующее предложение в Пенсионный фонд. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о выплатах из средств пенсионных накоплений.

По словам специалистов, выплату накопительной пенсии пенсионеру следует назначать в том случае, если размер его накоплений не превышает 20% от минимального размера оплаты труда. Сейчас для выплаты пенсионных накоплений действуют определенные условия. В частности, выплату всех средств единовременно пенсионеру назначают только в том случае, если размер накопительной пенсии у него составляет меньше 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше, то человеку назначают ежемесячные выплаты, которые служат своеобразной доплатой к основной пенсии.

Ранее сообщалось, что в России с 2021 года изменятся правила назначения пенсий: женщины смогут начать получать свои пенсионные выплаты, достигнув возраста 56,5 года, а мужчинам пенсию назначат только в 61,5 года.

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#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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