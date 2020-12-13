В России пенсионерам решили повысить единовременные выплаты

По словам специалистов, выплату накопительной пенсии пенсионеру следует назначать в том случае, если размер его накоплений не превышает 20% от минимального размера оплаты труда. Сейчас для выплаты пенсионных накоплений действуют определенные условия. В частности, выплату всех средств единовременно пенсионеру назначают только в том случае, если размер накопительной пенсии у него составляет меньше 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше, то человеку назначают ежемесячные выплаты, которые служат своеобразной доплатой к основной пенсии.