В России анонсировали новую выплату по 10 тысяч рублей до конца года

Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. В июне семьи получили 10 тыс. руб. единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно. При этом общественность неоднократно просила власть произвести еще одну такую выплату.