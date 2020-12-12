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В России анонсировали новую выплату по 10 тысяч рублей до конца года

12 декабря 2020, 11:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Информация о новых выплатах появилась на сайте госуслуг.

Уведомление о повторной выплате появилось на сайте госуслуг в личных кабинетах, которые ранее получали такие деньги. Об этом сообщает Primpress. Ранее отмечалось, что повторная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей будет выдана в декабре.

Согласно сообщению, единовременное пособие на основании тех же заявлений смогут получить лишь родители детей в возрасте до семи лет. Если прежний банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно, деньги автоматически поступят на счет.

Вскоре сообщение пропало с портала госуслуг. В соцсетях предположили, что сайт могли взломать хакеры, в Пенсионном фонде России заявили, что третья волна выплат пока не ожидается.

Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. В июне семьи получили 10 тыс. руб. единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно. При этом общественность неоднократно просила власть произвести еще одну такую выплату.

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#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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