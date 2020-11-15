Опять антирекорд: в Башкирии выросло число зараженных Covid-19, снова умер пациент

В России за последние сутки было выявлено 22 572 случая инфиицирования Covid-19 в 85 регионах страны. Чуть больше четверти из них – 5 854 случая - касаются заражения пациентов без активного проявления болезни, это, как правило, люди. контактировавшие с вирусоносителем. Общее число пациентов с коронавирусом, выявленных за всё время пандемии в нашей стране, достигло 1 925 825 случаев.