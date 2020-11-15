«Наследники» РКБ. В Башкирии пациенты вновь заражаются коронавирусом в стационарах

— Мы купили его в круглосуточной аптеке и привезли в больницу. Когда созванивались с папой, нам сказали, что его переводят в реанимацию, где у него будет отдельная кислородная точка. Папа был очень слаб, мы последний раз поговорили с ним в 1.15 ночи. Папа сказал напоследок, что он крепкий и обязательно выкарабкается, и еще попросил нас получить за него пенсию третьего числа. Мы пожелали ему спокойной ночи… Утром я проснулась в пять часов утра с тяжелым сердцем. Набрала номер папы. Никто не ответил. Он бы взял телефон обязательно, если бы смог. Он знал, что мы будем звонить бесконечно. Тогда я поняла: папы больше нет, — делится душевной болью Индира.