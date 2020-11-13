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«Лебеди улетели». Спасатели не обнаружили на озере замерзающую парочку

13 ноября 2020, 11:58
Фото: Управление гражданской защиты
Сегодня, 13 ноября, спасатели выехали на озере в микрорайоне Шакша в Уфе, где, как сообщали местные жители, замерзают два лебедя.

Mkset рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, что сегодня спасатели выезжали на озеро, однако лебедей не обнаружили. Женщина, проживающая рядом с водоёмом сообщила, что птицы улетели.

Напомним, ещё с начала лета на озере обитали два лебедя, которые позже родили потомство. С наступлением холодов все птицы улетели, в водоёме осталась только одна парочка. Как рассказывал местный житель, у одного лебедя повреждено крыло. На днях была организована проверка. По данным МЧС, на водоёме достаточно открытых участков для птиц, а нормальным периодом для перелёта считается декабрь.

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