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«Пара не расстаётся, мерзнут вдвоём». В Уфе проверили замерзающих на озере лебедей

13 ноября 2020, 10:08
Фото: Mkset.ru
Жители Уфы вновь рассказали о двух лебедях, которые всё ещё не могут улететь с озера в микрорайоне Шакша. Управление гражданской защиты города передало информацию в министерство природопользования и экологии.

Житель Уфы Руслан Саляхов рассказал Mkset, что одна из птиц ранена и болеет, поэтому оба лебедя не могут улететь в теплые края. Также он добавил, что в администрацию города поступали обращения, там ответили, что «должны приехать МЧС и спасатели». Пресс-секретарь мэрии Уфы Марсель Байдавлетов сообщил, что данный вопрос находится на контроле.

Лебедь — самая верная птица и, если образуется пара, то это на всю жизнь. Одна птица или ранена, или болеет, поэтому не может лететь. Пара не расстаётся вот и мёрзнут вдвоём, рассказал Руслан Саляхов.

В управлении МЧС по Башкирии сообщение о лебедях поступило через соцсети. Была организована проверка Минэкологии. Как рассказали в пресс-службе МЧС, на водоёме достаточно открытых участков для птиц, а нормальным периодом для перелёта считается декабрь. В министерстве природопользования и экологии комментарий получить не удалось.

Если будет совсем плохо, то будут приняты меры, сказали в пресс-службе МЧС.

Напомним, ранее собеседница издания рассказала, что в Шакше на озере ещё с лета живут два лебедя, которые родили приплод. С наступлением холодов птицы улетели, остались только две. Собеседница беспокоится, что скоро наступят холода и лебеди просто погибнут.

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