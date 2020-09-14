«Уходит эпоха». Коллеги — о смерти Тимергалиевой, так и не получившей наград Башкирии

В Татарстане у неё были все награды. Когда я узнал, что её оказывается всё-таки наградили званием артистки Башкортостана, это было больно — она так хотела этого звания, но не узнала, что уже получила его. Даже без церемонии вручения, ей было бы приятно узнать об этом звании. Для неё это было важным,говорит Давлетшин.