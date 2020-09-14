«Уходит эпоха». Коллеги — о смерти Тимергалиевой, так и не получившей наград Башкирии

«Медиакорсеть» попросила культурных деятелей республики рассказать, что потеряла эстрада с уходом 72-летней артистки.
Хамдуна Тимергалиева — однозначно, легенда татарской эстрады. За свою карьеру она исполнила около 1000 песен, многие из которых были ранее неизвестны, но Тимергалиева, будучи собирателем фольклора, открыла их для большой сцены. Ценители советуют начать знакомство с её творчеством песнями «Галигә барам әле» и «Соңгы сөю».
Когда Хамдуна выходила на сцену со своим хитом «Галигә барам әле», зал взрывался аплодисментами, народ очень любит эту песню,рассказала «Медиакорсети» пресс-секретарь Театра нур Гульшат Сафина.
Большую часть жизни Тимергалиева прожила в Казани, работала в государственной филармонии, а также последние несколько лет состояла в театре «Салават». В Татарской филармонии отмечают, что у певицы от природы богатый и яркий по тембру голос — меццо-сопрано, который позволял исполнять ей широкий репертуар.
В 72 года она продолжала активно заниматься творчеством и даже сегодня, как рассказывают коллеги, планировала принять участие в репетиции к предстоящему концерту.
С ней уходит целая эпоха. Она запомнится народу своим характером — огненным, ярким, прямым, в то же время справедливым. Своей любовью к шуткам, яркостью. Это был яркий человек,говорит Гульшат Сафина.
По словам Сафиной, покойная так и не узнала о награждении правительством Башкортостана. Это же подтверждает представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин. По его словам, в конце августа Темиргалеева при встрече в Казани пожаловалась, что родная республика её до сих пор не признала.
В Татарстане у неё были все награды. Когда я узнал, что её оказывается всё-таки наградили званием артистки Башкортостана, это было больно — она так хотела этого звания, но не узнала, что уже получила его. Даже без церемонии вручения, ей было бы приятно узнать об этом звании. Для неё это было важным,говорит Давлетшин.
В министерстве культуры Башкортостана подтвердили присвоение звания народной артистки Башкортостана Хамдуне Тимергалиевой в феврале. Почему певица об этом не знала, в пресс-службе ведомстве обещали разобраться.
Отметим, ранее башкирский певец Элвин Грей почтил память покойной постом в соцсетях. По его словам, Тимергалиева оказала молодым исполнителям огромную поддержку.
Память о ней будет настолько же бесконечной, как её доброта и талант. Хамдуна всегда была честью и совестью нашей эстрады. Её поддержку я пронесу через всю свою жизнь,написал артист.
Президент Татарстана Рустам Минниханов также выразил соболезнование.
Обновление: «Медиакорсеть» получила фото документа о присвоении Хамдуне Тимергалиевой звания народной артистки — оно было присвоено 10 февраля, а не 20, как мы писали ранее.