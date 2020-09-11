В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» ввели повышенные меры безопасности из-за ковида

— Будет выделено порядка 50 человек, которые будут заниматься исключительно тем, что будут следить за соблюдением масочного режима и соблюдением социальной дистанции уже во время фестиваля. С другой стороны, это право каждого человека — соблюдать или не соблюдать. Это уже из области взаимного уважения и понимания,добавил Айдар Зубайдуллин.