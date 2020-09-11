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Posted 11 сентября 2020, 07:56

Published 11 сентября 2020, 07:56

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» ввели повышенные меры безопасности из-за ковида

В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» ввели повышенные меры безопасности из-за ковида

11 сентября 2020, 07:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Организатор международного фестиваля искусств Айдар Зубайдуллин заверил, что все меры безопасности с их стороны будут соблюдаться в течение всех дней фестиваля. При этом, по его словам, соблюдение социальной дистанции во время концерта будет зависеть от самих зрителей.

По словам директора международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», народного артиста Башкортостана Айдара Зубайдуллина, на фестивале будут повышенные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса:

— Зрителей будут встречать 28 рамок металлоискателей, также будет организована служба стюардов с тепловизорами — они будут измерять температуру и будут настоятельно рекомендовать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Мне бы хотелось в очередной раз подчеркнуть и попросить всех зрителей беречь друг друга и уважительно относиться к каждому.

Согласно правилу, прописанному даже на афише фестиваля, вход на «Сердце Евразии» разрешен зрителям только в медицинской маске. По словам Зубайдуллина, на двух центральных входах будет организована продажа масок для тех, кто пришел без нее.

— Будет выделено порядка 50 человек, которые будут заниматься исключительно тем, что будут следить за соблюдением масочного режима и соблюдением социальной дистанции уже во время фестиваля. С другой стороны, это право каждого человека — соблюдать или не соблюдать. Это уже из области взаимного уважения и понимания,добавил Айдар Зубайдуллин.

Организатор напомнил, что если служба охраны обнаружит у гостей фестиваля запрещенные предметы или зафиксирует у кого-либо повышенную температуру, то в соответствии с указом главы РБ такие зрители не смогут пройти на концертную площадку.

Напомним, V юбилейный фестиваль пройдет в Уфе 11 и 12 сентября. Хэдлайнерами станут Пелагея и Олег Газманов, также выступят башкирские этно-группы «Йатаган» и «Аргымак», оперные исполнители Аскар Абдразаков и Любовь Казарновская, народная артистка России Надежда Бабкина и ее театр «Русская песня», тувинский коллектив «Khoomei beat», удмуртский фолк-ансамбль «Бурановские бабушки» и другие.

По данным организаторов, «Сердце Евразии» в 2019 году собрал более 200 тыс. зрителей.

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#Андрей Королев#Культура#Новости
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