В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» ввели повышенные меры безопасности из-за ковида

Posted 11 сентября 2020, 07:56
Published 11 сентября 2020, 07:56
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
По словам директора международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», народного артиста Башкортостана Айдара Зубайдуллина, на фестивале будут повышенные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса:
— Зрителей будут встречать 28 рамок металлоискателей, также будет организована служба стюардов с тепловизорами — они будут измерять температуру и будут настоятельно рекомендовать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Мне бы хотелось в очередной раз подчеркнуть и попросить всех зрителей беречь друг друга и уважительно относиться к каждому.
Согласно правилу, прописанному даже на афише фестиваля, вход на «Сердце Евразии» разрешен зрителям только в медицинской маске. По словам Зубайдуллина, на двух центральных входах будет организована продажа масок для тех, кто пришел без нее.
— Будет выделено порядка 50 человек, которые будут заниматься исключительно тем, что будут следить за соблюдением масочного режима и соблюдением социальной дистанции уже во время фестиваля. С другой стороны, это право каждого человека — соблюдать или не соблюдать. Это уже из области взаимного уважения и понимания,добавил Айдар Зубайдуллин.
Организатор напомнил, что если служба охраны обнаружит у гостей фестиваля запрещенные предметы или зафиксирует у кого-либо повышенную температуру, то в соответствии с указом главы РБ такие зрители не смогут пройти на концертную площадку.
Напомним, V юбилейный фестиваль пройдет в Уфе 11 и 12 сентября. Хэдлайнерами станут Пелагея и Олег Газманов, также выступят башкирские этно-группы «Йатаган» и «Аргымак», оперные исполнители Аскар Абдразаков и Любовь Казарновская, народная артистка России Надежда Бабкина и ее театр «Русская песня», тувинский коллектив «Khoomei beat», удмуртский фолк-ансамбль «Бурановские бабушки» и другие.