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Posted 2 сентября 2020, 07:32

Published 2 сентября 2020, 07:32

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

На музыкальном фестивале «Сердце Евразии» в Уфе выступят Пелагея и Олег Газманов

На музыкальном фестивале «Сердце Евразии» в Уфе выступят Пелагея и Олег Газманов

2 сентября 2020, 07:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Пятый международный фестиваль искусств состоится в амфитеатре около конгресс-холла «Торатау» 11–12 сентября.

На 11 сентября запланированы традиционный для «Сердца Евразии» события праздник национального костюма.В рамках национальной программы фестиваля выступят ансамбль кураистов Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, Национальный оркестр народных инструментов РБ под управлением Линара Давлетбаева, этно-коллективы «Йатаган» и «Аргымак».

Также в этот день запланировано выступление удмуртской группы «Бурановские бабушки», тувинской группы «Khoomei beat», а также народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного академического театра фольклора «Русская песня». В качестве хедлайнера первого дня фестиваля заявлена Пелагея.

12 сентября программа будет посвящена 75-летию Великой Победы: заявлены выступления народного артиста РБ Аскара Абдразакова и эстрадно-джазового оркестр Башгосфилармонии им. Х. Ахметова под управлением Олега Касимова. В программе «Бессмертный полк» российской оперной певицы Любовь Казарновской также примут участие группа «VIVA» и аккордеонист Петр Дранга. Хедлайнером вечера станет народный артист России Олег Газманов.

Завершит фестиваль красочный фейерверк.

Напомним, по данным организаторов, «Сердце Евразии» в прошлом году собрал более 200 тыс. зрителей за 4 дня фестиваля. Хедлайнерами выступили «Би-2», Элвин Грей, Алсу, образцово-показательный оркестр войск Росгвардии, Эмир Кустурица и «The No Smoking Orchestra».

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#Андрей Королев#Культура#Новости#Музыка#Фестиваль
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