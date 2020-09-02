На музыкальном фестивале «Сердце Евразии» в Уфе выступят Пелагея и Олег Газманов

Также в этот день запланировано выступление удмуртской группы «Бурановские бабушки», тувинской группы «Khoomei beat», а также народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного академического театра фольклора «Русская песня». В качестве хедлайнера первого дня фестиваля заявлена Пелагея.