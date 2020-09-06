Астрологи определили, под каким знаком Зодиака рождаются самые успешные люди

На четвертом месте расположились Козероги. Они очень успешны, потому что являются самыми трудолюбивыми людьми на Земле. Им по плечу решить любую проблему, но для финансового успеха важно еще и уметь работать в команде. Одиночки тоже могут разбогатеть, но это не так уж просто. На реализацию задуманного у Козерогов уходит много времени, поэтому они не попадают на первые места рейтинга.