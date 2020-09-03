Башкирская опера объявила конкурс авторов с премиальным фондом в 600 тысяч рублей

— Проект этот интересный, мы всецело заинтересованы в нём. Тут и сохранение языков народов Башкортостана, и поддержка отечественной композиторской школы. Я, конечно, тот ещё знаток оперного искусства, но оперу на башкирском языке жду, с удовольствием схожу с семьёй и приглашу друзей,ранее заявлял глава региона Радий Хабиров.