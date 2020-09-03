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Posted 3 сентября 2020, 10:32

Published 3 сентября 2020, 10:32

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Башкирская опера объявила конкурс авторов с премиальным фондом в 600 тысяч рублей

Башкирская опера объявила конкурс авторов с премиальным фондом в 600 тысяч рублей

3 сентября 2020, 10:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Башкирский государственный театр оперы и балета при поддержке Министерства культуры РБ организует лабораторию современной башкирской оперы, в рамках которой принимает заявки на конкурс: до 8 сентября принимаются заявки от либреттистов (без ограничения возраста), до 30 октября — от композиторов (от 18 до 50 лет).

В проекте могут участвовать граждане не только России, но и зарубежных стран — независимо от членства в творческих союзах и званий.

Как рассказали в пресс-службе Башоперы, на конкурс либретто допускаются произведения, основанные на событии из истории башкирского народа, биографии выдающихся исторических личностей или башкирском фольклоре (сказка, легенда, эпос). Возможно написание либретто на русском языке с подстрочным переводом на башкирский язык и наоборот. Итогом конкурса должна стать «четко прописанная драматургическая сюжетная основа оперы с подробно разработанным текстом одной или нескольких сцен».

На конкурс композиторов допускаются произведения, созданные на основе работ финалистов конкурса либретто. Выбранная композитором часть либретто должна включать в себя участие солистов и/или хора. Произведение предоставляется в оргкомитет лаборатории в виде симфонической партитуры и демозаписи продолжительностью не менее 20 минут.

В сентябре–октябре текущего года жюри из числа известных деятелей искусства и культуры России и Башкирии выберет шесть финалистов конкурса либретто, в феврале–июне 2021 года — шесть финалистов конкурса композиторов. Каждый финалист проекта получает денежную премию в размере 50 тыс. руб. за вычетом налогов. Общий премиальный фонд лаборатории — 600 тыс. руб.

— Проект этот интересный, мы всецело заинтересованы в нём. Тут и сохранение языков народов Башкортостана, и поддержка отечественной композиторской школы. Я, конечно, тот ещё знаток оперного искусства, но оперу на башкирском языке жду, с удовольствием схожу с семьёй и приглашу друзей,ранее заявлял глава региона Радий Хабиров.

Напомним, в июне Башкирский государственный театр оперы и балета вошел в число победителей конкурса на предоставление грантов НКО Башкирии, которые занимаются развитием языков и народов Башкирии. Грант составил 2,5 млн руб.

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#Андрей Королев#Культура#Новости#Музыка
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