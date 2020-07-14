«У нас будет своя опера»: Радий Хабиров анонсировал постановку на башкирском языке

– Как и полагается, сначала появятся либретто и оперные эскизы на башкирском, а уж потом и весь спектакль. Проект этот интересный, мы всецело заинтересованы в нем. Тут и сохранение языков народов Башкортостана, и на поддержка отечественной композиторской школы», – прокомментировал Хабиров.