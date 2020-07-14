mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«У нас будет своя опера»: Радий Хабиров анонсировал постановку на башкирском языке

14 июля 2020, 08:45
Фото: Страница Радия Хабирова
По словам главы Башкирии в основе сюжета оперы будут лежать легенды сказания и эпосы.

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети анонсировал, что в Башкирском государственном театре оперы и балета готовы поставить оперу на башкирском языке.

По словам руководителя региона, на эти цели уже предусмотрены средства, так как театр выиграл грант «Лаборатория современной башкирской оперы».

– Как и полагается, сначала появятся либретто и оперные эскизы на башкирском, а уж потом и весь спектакль. Проект этот интересный, мы всецело заинтересованы в нем. Тут и сохранение языков народов Башкортостана, и на поддержка отечественной композиторской школы», – прокомментировал Хабиров.

Он также добавил, что ждет оперу на башкирском и с удовольствием сходит туда со всей семьей, пригласит друзей. Премьера спектакля планируется в 2020- 2021 году.

Материалы по теме
Башкирскому театру оперы и балета предлагают присвоить имя Рудольфа НурееваПрокуратура Челябинска расследует пропажу миллиона при реконструкции Театра оперыЛаборатория оперы и этнодеревня «Шихан»: в Башкирии дадут миллионы на развитие языков
#Новости#Хабиров#Радий Хабиров#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44