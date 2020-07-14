«У нас будет своя опера»: Радий Хабиров анонсировал постановку на башкирском языке

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети анонсировал, что в Башкирском государственном театре оперы и балета готовы поставить оперу на башкирском языке.
По словам руководителя региона, на эти цели уже предусмотрены средства, так как театр выиграл грант «Лаборатория современной башкирской оперы».
– Как и полагается, сначала появятся либретто и оперные эскизы на башкирском, а уж потом и весь спектакль. Проект этот интересный, мы всецело заинтересованы в нем. Тут и сохранение языков народов Башкортостана, и на поддержка отечественной композиторской школы», – прокомментировал Хабиров.
Он также добавил, что ждет оперу на башкирском и с удовольствием сходит туда со всей семьей, пригласит друзей. Премьера спектакля планируется в 2020- 2021 году.