В Башкирии зарегистрировали 7,5 тысяч больных коронавирусом

Posted 22 августа 2020, 10:09
Published 22 августа 2020, 10:09
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, за минувшие сутки зарегистрирован еще 31 случай заболевания коронавирусом, общее число заболевших составило 7500.
В стационарах республики находится 74 человек, из них в тяжелом состоянии 6 пациентов, на аппарате ИВЛ находится 1 пациент. На амбулаторном лечении — 673 человека.
За минувшие сутки выписан 41 пациент.
Новых летальных случаев не зарегистрировано. Напомним, вчера был зарегистрирован новый случай смерти от COVID-19. Погибший — мужчина 1946 года рождения из Благовещенска с гипертонической болезнью.
Также вчера Радий Хабиров попросил Министерство образования республики готовиться к «разным» сценариям в связи с открытием учебных заведений в условиях эпидемии коронавируса.