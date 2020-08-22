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Posted 22 августа 2020, 10:09

Published 22 августа 2020, 10:09

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии зарегистрировали 7,5 тысяч больных коронавирусом

В Башкирии зарегистрировали 7,5 тысяч больных коронавирусом

22 августа 2020, 10:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
При этом выписано по выздоровлению в регионе 6725 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, за минувшие сутки зарегистрирован еще 31 случай заболевания коронавирусом, общее число заболевших составило 7500.

В стационарах республики находится 74 человек, из них в тяжелом состоянии 6 пациентов, на аппарате ИВЛ находится 1 пациент. На амбулаторном лечении — 673 человека.

За минувшие сутки выписан 41 пациент.

Новых летальных случаев не зарегистрировано. Напомним, вчера был зарегистрирован новый случай смерти от COVID-19. Погибший — мужчина 1946 года рождения из Благовещенска с гипертонической болезнью.

Также вчера Радий Хабиров попросил Министерство образования республики готовиться к «разным» сценариям в связи с открытием учебных заведений в условиях эпидемии коронавируса.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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