Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Кроме того, в Янаульском районе зарегистрировано 4 случая, в Стерлитамаке — 3, в Нефтекамске и Белебеевском районе — по 2. Также по одному заболевшему зарегистрировано в Аургазинском, Бакалинском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Караидельском, Мелеузовском, Стерлибашевском районах и г. Октябрьский.