Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Posted 18 августа 2020, 11:06
Published 18 августа 2020, 11:06
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Кроме того, в Янаульском районе зарегистрировано 4 случая, в Стерлитамаке — 3, в Нефтекамске и Белебеевском районе — по 2. Также по одному заболевшему зарегистрировано в Аургазинском, Бакалинском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Караидельском, Мелеузовском, Стерлибашевском районах и г. Октябрьский.
В ведомстве сообщили также пятерку регионов, где зараженных коронавирусом больше всего. С большим отрывом лидирует Уфа (2882 человека), затем идет Нефтекамск (521), Белебеевский район (322), Стерлитамак (309 человек) и Туймазинский район (305).
Свободный коечный фонд, по данным республиканского минздрава, составляет на данный момент 30,5% (норматив не менее 50%). Коэффицент распространения инфекции в пределах нормы и составляет 0,9.
Напомним, всего за период пандемии в республике зарегистрировано 7367 больных коронавирусом (+30 за минувшие сутки). Выписано по выздоровлению 6564 пациентов (+51 за минувшие сутки).
Добавим, что 15 августа Минздрав России сообщил о начале производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Вакцинацию планируют проводить в два этапа, двукратная схема введения позволит сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.