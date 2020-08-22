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Posted 22 августа 2020, 14:08

Published 22 августа 2020, 14:08

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Исследования: новый коронавирус стал более заразным, но менее смертельным

Исследования: новый коронавирус стал более заразным, но менее смертельным

22 августа 2020, 14:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Президент Международного общества инфекционных болезней Пол Тамбья заявил, что очередная мутация коронавируса SARS CoV-2 сделала вирус более заразным, но менее смертельным.

Ученый сослался на исследование университета Сингапура, в котором утверждается, что распространение мутации D614G в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии совпало с падением смертности от COVID-19 в этих странах. Тамбья напомнил, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутаций.

Тем не менее штамм D614G в 10 раз заразнее изначальной версии. Некоторые специалисты опасаются, что из-за мутации разрабатываемые в настоящее время вакцины могут быть неэффективными.

Подробнее о новой мутации коронавиурса - в исследовании «Новых Известий».

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован еще 31 случай заболевания коронавирусом, общее число заболевших в регионе составило 7500. В настоящее начале недели глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии заявил, что в правительстве Башкирии приняли решение к сентябрю перейти ко второму этапу снятия ограничений.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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