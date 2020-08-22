Исследования: новый коронавирус стал более заразным, но менее смертельным

Posted 22 августа 2020, 14:08
Published 22 августа 2020, 14:08
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Ученый сослался на исследование университета Сингапура, в котором утверждается, что распространение мутации D614G в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии совпало с падением смертности от COVID-19 в этих странах. Тамбья напомнил, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутаций.
Тем не менее штамм D614G в 10 раз заразнее изначальной версии. Некоторые специалисты опасаются, что из-за мутации разрабатываемые в настоящее время вакцины могут быть неэффективными.
Напомним, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован еще 31 случай заболевания коронавирусом, общее число заболевших в регионе составило 7500. В настоящее начале недели глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии заявил, что в правительстве Башкирии приняли решение к сентябрю перейти ко второму этапу снятия ограничений.