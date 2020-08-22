Исследования: новый коронавирус стал более заразным, но менее смертельным

Ученый сослался на исследование университета Сингапура, в котором утверждается, что распространение мутации D614G в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии совпало с падением смертности от COVID-19 в этих странах. Тамбья напомнил, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутаций.