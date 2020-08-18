Минздрав Башкирии заявил об увеличении количества больных коронавирусом

Напомним, 17 августа на оперативном совещании в правительстве республики представитель регионального минздрава Ирина Кононова сообщила, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом стабилизировалась. При этом глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве подчеркнул необходимость продолжать дезинфекцию подъездов в жилых домах республики, поскольку «коронавирус никуда не ушел».