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Posted 18 августа 2020, 10:36

Published 18 августа 2020, 10:36

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Минздрав Башкирии заявил об увеличении количества больных коронавирусом

Минздрав Башкирии заявил об увеличении количества больных коронавирусом

18 августа 2020, 10:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За минувшие сутки В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 30 человек, сообщил Минздрав республики. Всего за период пандемии зарегистрировано 7367 больных. Выписано по выздоровлению 6564 пациентов (+51 за минувшие сутки).

По данным республиканского Минздрава, на лечении в стационарах находится 111 человек, тяжелых больных — 9, из них на аппаратах ИВЛ — 3. На амублаторном лечении — 665 человек с легкой формой заболевания.

О новых летальных исходах не сообщается, на данный момент известно о 27 случаях. Последнему погибшему на момент смерти было 63 года, он страдал ишемической болезнью сердца.

Напомним, 17 августа на оперативном совещании в правительстве республики представитель регионального минздрава Ирина Кононова сообщила, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом стабилизировалась. При этом глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве подчеркнул необходимость продолжать дезинфекцию подъездов в жилых домах республики, поскольку «коронавирус никуда не ушел».

За последние сутки в России выявлено 4748 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего зарегистрировано 932493 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.

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