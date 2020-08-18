Минздрав Башкирии заявил об увеличении количества больных коронавирусом

Posted 18 августа 2020, 10:36
Published 18 августа 2020, 10:36
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
По данным республиканского Минздрава, на лечении в стационарах находится 111 человек, тяжелых больных — 9, из них на аппаратах ИВЛ — 3. На амублаторном лечении — 665 человек с легкой формой заболевания.
О новых летальных исходах не сообщается, на данный момент известно о 27 случаях. Последнему погибшему на момент смерти было 63 года, он страдал ишемической болезнью сердца.
Напомним, 17 августа на оперативном совещании в правительстве республики представитель регионального минздрава Ирина Кононова сообщила, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом стабилизировалась. При этом глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве подчеркнул необходимость продолжать дезинфекцию подъездов в жилых домах республики, поскольку «коронавирус никуда не ушел».
За последние сутки в России выявлено 4748 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего зарегистрировано 932493 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.