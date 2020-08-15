В Башкирии пьяный водитель за рулем иномарки насмерть сбил пешехода

На ул. Молодежная 40-летний местный житель, управляя автомобилем Chery Kimo S12, сбил пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,438 мг/л. Судя по фотографиям, пешеходного перехода на этом участке нет.