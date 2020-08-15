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В Башкирии пьяный водитель за рулем иномарки насмерть сбил пешехода

15 августа 2020, 09:21
Фото: Динар Гильмутдинов / facebook
Подробности ДТП написал в своем блоге главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

Авария произошла ночью 14 августа в Белокатайском районе в с. Ургала.

На ул. Молодежная 40-летний местный житель, управляя автомобилем Chery Kimo S12, сбил пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,438 мг/л. Судя по фотографиям, пешеходного перехода на этом участке нет.

Фото: Динар Гильмутдинов / facebook

Начато расследование.

Напомним, 14 августа в Башкирии зарегистрировано 18 ДТП, в которых 5 человек погибли и 22 получили различные травмы.

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