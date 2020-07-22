Несколько больниц в Башкирии закрыто на карантин

В РКБ имени Куватова с 8 июля закрыто на карантин акушерско-гинекологическое отделение, с 17 июля в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере реанимационное отделение и операционный блок, а также терапевтическое отделение в Верхне-Татышлинской центральной районной больнице.