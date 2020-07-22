Несколько больниц в Башкирии закрыто на карантин

Posted 22 июля 2020, 05:15
Published 22 июля 2020, 05:15
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
По информации ведомства, частично закрыты отделения в трех больницах республики. Данные опубликованы официально на сайте Роспотребнадзора.
В РКБ имени Куватова с 8 июля закрыто на карантин акушерско-гинекологическое отделение, с 17 июля в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере реанимационное отделение и операционный блок, а также терапевтическое отделение в Верхне-Татышлинской центральной районной больнице.
Напомним, что в связи с ростом заболеваемости пневмонией специалисты Роспотребнадзора настоятельно советуют начать иммунизацию населения.
Также в оперативном штабе по предотвращению новой коронавирусной инфекции в республики пресс-секретарь ведомства пояснила, что морги начали работать в новом режиме в связи с аномально жаркой погодой.