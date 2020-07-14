В России с 15 июля отменят обязательный карантин для всех приезжих

Об этом пишут «Новые известия». Тест, которые обязаны предъявить все приезжие, должен быть взят не ранее, чем за три дня до прибытия в РФ. Соответствующее постановление уже подписала глава Роспотребнадзора России Анна Попова.
В том случае, если у приезжего не будет с собой теста, он сможет сдать его прямо на месте. А приезжие россияне могут показать результаты анализа на коронавирус или сдать его дома.
Кроме того, уже завтра, 15 июля, начнутся переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран: Норвегией, Великобританией, Италией, Польшей, Шри-Ланкой и другими странами.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране наблюдается снижение заболеваемости, при том на протяжении «достаточно длительного времени».
Отметим, что в Башкирии число заболевших коронавирусом преодолело отметку в 6000. По данным ведомства, количество заболевших вирусом COVID-19 за все время, начиная с марта, преодолело шеститысячный рубеж и составляет 6014 человек. Прирост за сутки - 47 случаев. Показатель на сто тысяч населения - 140,4 случаев.