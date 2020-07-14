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В России с 15 июля отменят обязательный карантин для всех приезжих

14 июля 2020, 07:08
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Иностранцам нужно будет только предъявить документ на русском или английском языках, который бы подтверждал отсутствие коронавирусной инфекции.

Об этом пишут «Новые известия». Тест, которые обязаны предъявить все приезжие, должен быть взят не ранее, чем за три дня до прибытия в РФ. Соответствующее постановление уже подписала глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

В том случае, если у приезжего не будет с собой теста, он сможет сдать его прямо на месте. А приезжие россияне могут показать результаты анализа на коронавирус или сдать его дома.

Кроме того, уже завтра, 15 июля, начнутся переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран: Норвегией, Великобританией, Италией, Польшей, Шри-Ланкой и другими странами.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране наблюдается снижение заболеваемости, при том на протяжении «достаточно длительного времени».

Отметим, что в Башкирии число заболевших коронавирусом преодолело отметку в 6000. По данным ведомства, количество заболевших вирусом COVID-19 за все время, начиная с марта, преодолело шеститысячный рубеж и составляет 6014 человек. Прирост за сутки - 47 случаев. Показатель на сто тысяч населения - 140,4 случаев.

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