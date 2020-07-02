Несколько больниц в Башкирии сейчас находятся на карантине

Posted 2 июля 2020, 10:43
Published 2 июля 2020, 10:43
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
На территории республики, по информации заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, все еще есть медицинские учреждения, где наложены ограничительные меры.
Ранее Медиакорсети было известно, что карантин действует в противоопухолевом отделении онкодиспансера в Уфе. На брифинге эту информацию подтвердили. Замминистра также подтвердила, что ограничена работа и в перинатальном центре.
Ирина Кононова отметила, что помощь в этих медицинских учреждениях не прекращен и продолжается на площадях открытых отделений.