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Posted 2 июля 2020, 10:43

Published 2 июля 2020, 10:43

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

Несколько больниц в Башкирии сейчас находятся на карантине

Несколько больниц в Башкирии сейчас находятся на карантине

2 июля 2020, 10:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ограничительные меры продолжают действовать в нескольких медицинских учреждений.

На территории республики, по информации заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, все еще есть медицинские учреждения, где наложены ограничительные меры.

Ранее Медиакорсети было известно, что карантин действует в противоопухолевом отделении онкодиспансера в Уфе. На брифинге эту информацию подтвердили. Замминистра также подтвердила, что ограничена работа и в перинатальном центре.

Ирина Кононова отметила, что помощь в этих медицинских учреждениях не прекращен и продолжается на площадях открытых отделений.

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#Общество#Новости#Карантин
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