В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 6134 человек

Напомним, что в последнее время число заболевших ежесуточно было в районе 40-50 человек, вчера, 15 июля, этот показатель достиг 63 человек. Сегодня он снова слегка снизился. В минздраве Башкирии и в аппарате правительства недовольны сложившейся ситуацией, так как она не идет на улучшение.