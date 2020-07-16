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Posted 16 июля 2020, 07:45

Published 16 июля 2020, 07:45

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 6134 человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 6134 человек

16 июля 2020, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные на 16 июля.

За прошедшие сутки, по информации федерального центра, в Башкирии число носителей коронавируса увеличилось на 57 человек. Всего общее число заболевших достигло 6134 человек с начала пандемии.

Напомним, что в последнее время число заболевших ежесуточно было в районе 40-50 человек, вчера, 15 июля, этот показатель достиг 63 человек. Сегодня он снова слегка снизился. В минздраве Башкирии и в аппарате правительства недовольны сложившейся ситуацией, так как она не идет на улучшение.

О новых смертях от COVID-19 ничего неизвестно, по-прежнему сообщается о 20 погибших, в последний раз статистика обновлялась два дня назад, когда региональный минздрав сообщил о смерти мужчины из Уфы.

За последние сутки в России выявлено 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах. Всего зарегистрировано 752 797 случаев инфицирования.

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