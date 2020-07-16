mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля 2020, 07:20

Published 16 июля 2020, 07:20

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В Башкирии на «Нефазе» зарегистрирована вспышка коронавируса

В Башкирии на «Нефазе» зарегистрирована вспышка коронавируса

16 июля 2020, 07:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О вспышке стало известно от сотрудников предприятия.

По данным Медиакорсети, на заводе «Нефаз», который находится в Нефтекамске, обнаружен очаг распространения новой коронавирусной инфекции.

Данные предоставлены на 14 июля, по состоянию на это число в самом Нефтекамске зарегистрировано 477 заболевших, на заводе выявлено 60 носителей COVID-19. На самоизоляции находится 71 человек.

На заводе в связи со сложившейся ситуацией везде развешены объявления о том, что находится на территории предприятия без масок запрещено. Важно также носит перчатки и исключить рукопожатия и объятия.

Материалы по теме
В Башкирии за смерть работника «Нефаз» заплатит почти миллион рублейРешили потерпеть: Власти Башкирии простили «НефАЗу» задержку поставки автобусовДолжность генерального директора в «НЕФАЗ» занял Владимир Курганов
#Общество#Новости#Завод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика