В Башкирии на «Нефазе» зарегистрирована вспышка коронавируса

Posted 16 июля 2020, 07:20
Published 16 июля 2020, 07:20
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
По данным Медиакорсети, на заводе «Нефаз», который находится в Нефтекамске, обнаружен очаг распространения новой коронавирусной инфекции.
Данные предоставлены на 14 июля, по состоянию на это число в самом Нефтекамске зарегистрировано 477 заболевших, на заводе выявлено 60 носителей COVID-19. На самоизоляции находится 71 человек.
На заводе в связи со сложившейся ситуацией везде развешены объявления о том, что находится на территории предприятия без масок запрещено. Важно также носит перчатки и исключить рукопожатия и объятия.