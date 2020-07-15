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Posted 15 июля 2020, 08:00

Published 15 июля 2020, 08:00

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Число заболевших коронавирусом в Башкирии снова пошло в рост

Число заболевших коронавирусом в Башкирии снова пошло в рост

15 июля 2020, 08:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За прошедшие сутки количество носителей COVID-19 снова стало резко увеличиваться.

Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки число больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 63 человека. Такого показателя не наблюдалось уже длительное время, в последние несколько недель ежесуточный прирост составлял 40-50 человек.

Таким образом в текущий момент зарегистрировано 6077 заболевших, очевидно, что цифры не остановится на этом. Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров даже допускал, что если ситуация не изменится, то придется снова вводить ограничительные меры. Вчера, 14 июля, также вышел указ, который продлевает заезды в лагеря и санатории до 29 июля.

Статистика смертности сегодня пока что осталась неизменной. Напомним, вчера стало известно о смерти 20-го пациента от коронавируса. Погибший мужчина был из Уфы, из сопутствующих заболеваний поставлено ожирение.

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