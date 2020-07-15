Число заболевших коронавирусом в Башкирии снова пошло в рост

Таким образом в текущий момент зарегистрировано 6077 заболевших, очевидно, что цифры не остановится на этом. Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров даже допускал, что если ситуация не изменится, то придется снова вводить ограничительные меры. Вчера, 14 июля, также вышел указ, который продлевает заезды в лагеря и санатории до 29 июля.